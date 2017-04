La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Calendario Maya:

Por Alejandra Dip











El Mono nos viene a traer la alegría, la diversión, nos ayuda a eliminar la tristeza, el enojo y a liberar tensiones. Hoy Mono 3, es día portal cósmico, la energía se multiplica por 13, lo que hace que esta energía esté muy potenciada hoy y lo estuvo durante todo el año desde el 26/7/16, no olviden que esta trecena que estamos cursando desde antes de ayer, es la trecena que contiene el sello y tono anual TORMENTA 11, y son las energías que nos van a estar influenciando hasta el 24/7/2017 Son días de mucha intensidad, todo se magnifica. El Mono nos pide flexibilidad para poder sacar toda las emociones nocivas de nuestra vida y soltar PERDONANDO. El Mono nos viene a aportar risa, disfrute, optimismo, inocencia, sano fluir sexual, para que desde ahí nos asistamos para salir de esta batidora emocional lo mejor parado posibles, es la Luna , la que nos va a tener ciclotímicos , tristes, llorones, si no estamos en eje, bien armónicos, por eso el Mono, nos asiste para reír a carcajadas aunque por momentos sintamos que no hay de que reírse. Día para liberar tensiones, salir de la rigidez mental, de los bloqueos emotivos, salir de la rutina, empezar a hacer pequeños cambios para poder avanzar. Hoy dispongamonos a estar de buen humor, alegres, chistosos. Suelten los prejuicios, ábranse a creer, confiar, sean sinceros y espontáneos que así la vida se debe tomar. Sean creativos, no caigan en el aburrimiento NADA DE RECLAMOS, NI PRESIONES, A REIR QUE LA RISA LIBERA Y SANA Buen Martes de monadas para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

