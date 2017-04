Durante su discurso, el jefe comunal remarcó varias veces que sus antecesores quisieron y no pudieron concretar las obras que su gobierno encara. Avisó que focalizará sus fuerzas en gestionar y no en lo que pase en el HCD en este año electoral. Al acto del sábado le faltó liturgia partidaria pero no careció de explícitas referencias políticas. El intendente se encargó de eso: aseguró que las obras que encara no se pudieron hacer en las dos décadas de gestión peronista, chicaneó a una concejal opositora en medio del discurso y avisó que no atará sus objetivos al devenir del Concejo Deliberante, pidiéndole a los ediles que se abstengan de poner "palos en la rueda". "Se viene un año en el que se van a realizar las obras que los vecinos esperaron por mucho tiempo", las cuales "quizás se prometieron en 15 o 20 años y no se lograron hacer", aseguró el sábado. Volvió a marcar diferencias cuando habló del proyecto de la costanera y la cesión de tierras anunciada por el Gobierno nacional: señaló que "muchos intendentes lo buscaron" pero que solo ahora se consiguió. Sin embargo, en ningún momento mencionó a algún predecesor en particular ni achacó problemas heredados a una administración concreta. El cuerpo entero de concejales, abroquelado en dos hileras de bancas de frente al intendente y al presidente del HCD, seguía atentó el discurso. No hubo, como en últimas aperturas, pancartas con reclamos ni gestos visibles de desaprobación por parte de los bloques disidentes; prevaleció, en cambio, el interés en los anuncios que desplegaba Abella a cada párrafo. "Estamos poniendo en marcha un plan de reconversión de las luminarias existentes de lámparas de sodio: las vamos a llevar a 2 mil luminarias LED. O sea que Campana tiene que tener antes de fin de año –y Soledad anotalo, anotalo por sé que lo anotás- 2.600 luminarias LED en el casco urbano", expresó. Calle, la edil a la que hacía mención, se sonrió e hizo un ademán dando a entender que lo que hacía no tenía nada de extraño. "Después, antes de fin de año, vamos a juntarnos y vamos a repasar lo que dije hoy, te lo prometo", añadió Abella mientras se extinguían los aplausos celebrando el anuncio del alumbrado. En la previa, la concejal del Frente para la Victoria se había mostrado escéptica acerca de la capacidad de Abella para hacer realidad sus promesas, ya que el año pasado –explicó en diálogo con LAD- dejó "inconsistencias entre lo anunciado y lo realizado". Tal vez el intendente leyó estas declaraciones antes de salir a escena; tal vez no. Lo que sí dejó en claro al dialogar con la prensa es que no detendrá la marcha de su gobierno frente a lo que pase en el HCD en este año electoral. Sobres los concejales, aseveró que espera "que hagan la política que tienen que hacer pero que no pongan palos en la rueda". Y remarcó tajante: "No puedo detenerme en eso. Para llevar adelante lo que anuncié tengo que focalizar todas mis fuerzas".

ABELLA, EL SÁBADO, DURANTE EL ACTO REALIZADO EN EL SALÓN BLANCO.



Apertura de sesiones ordinarias:

Abella marcó diferencias con gestiones anteriores y le pidió a los concejales que "no pongan palos en la rueda"

