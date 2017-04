Contreras: ”La oposición sin ideas usó un tweet erróneo para atacar a los que hacen”

Desde la Agrupación "Julio Armando Melo" resaltaron que el Municipio no tuvo nada que ver con la donación de 2.000 litros de pintura al club Platense y explicaron que ellos ya vienen colaborando con Villa Dálmine y Puerto Nuevo. Desde la Agrupación "Julio Armando Melo" brindaron ayer una conferencia de prensa para aclarar el mal entendido sobre la donación de 2.000 litros de pinturas al club Platense de Vicente López, en el que se vio implicado el Municipio. Es que a través de una donación de 6.000 litros de la empresa Río Pint S.A (de la localidad de Pilar), la agrupación entregó 2.000 litros de color marrón africano a dicha entidad deportiva. "El Municipio no fue quien donó la pintura. Los responsables de la entrega fuimos los integrantes de la Agrupación, y a pedido de la empresa los beneficiarios no solo tenían que ser entidades de Campana, sino que de otras localidades también", explicó ayer Javier Contreras, referente de este espacio, en conferencia de prensa. "Elegimos donar esa pintura al club Platense por el color marrón que representa al equipo, con el objetivo de contribuir con la comunidad y para mejorar las instalaciones del establecimiento", puntualizó. Contreras detalló también el origen de la donación: "Usualmente cuando la pintura producida no coincide 100% con el color del catálogo va a destrucción, pero la empresa la entregó porque saben que en la agrupación trabajamos a favor de la sociedad sin fines de lucro". Y agregó: "Los clubes locales como Villa Dálmine y Puerto Nuevo recibirán también de esta pintura marrón africano que se destinará para pintar el interior del vestuario del plantel visitante y los baños". Al mismo tiempo destacó la labor que integrantes de la agrupación realizaron en sendos clubes de nuestra ciudad: "Antes de que empiece el campeonato de fútbol, con la agrupación pintamos toda la tribuna de cemento de la cancha de Dálmine", contó Contreras, quien afirmó que también sociedades de fomento, familias carenciadas, la escuela Nº 13, la Nº 16 y comedores de la ciudad "serán beneficiarios". Según informó, aquellos establecimientos o entidades que necesiten pintura, pueden solicitarla comunicándose a través de la página web o en el Facebook "Agrupación Julio Armando Melo". La única condición para entregar pintura es contar con baldes vacíos, limpios y con tapa para poder llenarlos con este producto. Y tras aclarar la situación, apuntó contra quienes denunciaron la situación a partir de lo publicado en redes sociales: "La oposición sin ideas usó un tweet erróneo para atacar a los que hacen. Dirigentes políticos con pocas ganas de aportarle algo a la comunidad, remontaron un tweet erróneo haciendo cuentas raras, pero no lo hicieron con las aclaraciones oficiales".

