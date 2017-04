La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Macri recibió a ex combatientes y familiares de caídos a 35 años de la Guerra de Malvinas







El Presidente recibió en la quinta presidencial a una representación de 25 personas de distintas partes del país nucleadas en la Comisión de Familiares y a un grupo de 20 veteranos. El presidente Mauricio Macri recibió el domingo en la Quinta de Olivos a veteranos y familiares de caídos en Malvinas, y afirmó que "el diálogo va a facilitar que nuestro reclamo irrenunciable tenga realmente cabida". Acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, el presidente agradeció a los familiares de los caídos "por venir a esta casa, que está abierta para todos los argentinos para dialogar, para escucharnos, para mejorar todos los días, algo que ayer se manifestó y que tuvo mucha emoción", en alusión a la "Marcha por la Democracia" que tuvo lugar en todo el país. En ese sentido, señaló que "los argentinos nos sentimos parte del mundo, es un país puesto a trabajar en el camino correcto y vamos a ayudar a resolver los problemas globales". "El diálogo va a facilitar que nuestro reclamo irrenunciable tenga realmente cabida", afirmó. Dirigiéndose a los familiares, dijo que "es un recuerdo doloroso", y sostuvo que "más que la pérdida de un territorio" el dolor profundo son los caídos, "los que hoy no están acá". Señaló que quiso hablar con Osvaldo Ardiles, cuyo primo fue el primer piloto caído en Malvinas. Al respecto, recordó que Ardiles era ídolo en el fútbol inglés y "se vio en medio de una guerra inesperada, se sentía mal en dos lugares, por eso en su documental planteó la importancia de la reconciliación". "Nunca más una guerra, son experiencias muy traumáticas para toda la sociedad", destacó el Presidente. Por su parte, Avruj agradeció a los familiares "este gesto de confianza y de poder seguir construyendo memoria, civilidad con mucho afecto". "Lo que decimos siempre, es hora de que a la política la dotemos de afecto, quizás el afecto es el que nos marque el camino", agregó. Por último expresó: "Bievenidos a todos, que sea un día de abrazos, reflexión y de mucha compromiso con la causa Malvinas". Organizados por los distintos centros de ex combatientes, las vigilas, actos conmemorativos y homenajes se multiplicaron en todas las provincias. En Bahía Blanca, por ejemplo, hubo una vigilia desde la medianoche del sábado y un acto en la "Plaza de los Héroes" ubicada en la Falda y Cuyo donde se servirá chocolate caliente con tortas fritas elaboradas por el Ejército.



Macri recibió a ex combatientes y familiares de caídos a 35 años de la Guerra de Malvinas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: