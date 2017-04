La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Concejales del PJ-FpV presentaron una acción judicial para frenar la tasa vial aplicada al combustible local







Junto a la Asociación Usuarios Organizados, efectuaron la presentación ante el Juzgado Contencioso Administrativo, a la espera de una medida cautelar. "Esperamos una decisión judicial sobre los derechos de los usuarios de combustible y contribuyentes del Municipio de no pagar dos veces lo mismo" aseguraron. Los concejales justicialistas Luis Chesini y Soledad Calle, acompañados por la Dra. Romina Carrizo, presentaron una acción judicial y un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo, en busca de frenar la denominada Tasa Vial, que representa un aumento del combustible en nuestra Ciudad impulsado desde el Municipio. Al respecto, Luis Chesini señaló: "Hemos cumplido los pasos procesales y la Jueza tendrá que definir sobre la medida cautelar. Esta demanda tiene como objeto que haya una decisión judicial sobre los derechos de los usuarios de combustible y contribuyentes del Municipio de no pagar dos veces lo mismo" expresó el titular del Bloque PJ-FpV. La representante de Usuarios Organizados, la Dra. Carrizo, explicó que la presentación "consiste en una acción declarativa de certeza, tratando de dirimir la legalidad de la tasa vial instaurada sobre los combustibles. Desde nuestra organización ya hemos señalados los fundamentos de la inconstitucionalidad de la norma. La tasa, como posibilidad del Municipio de recaudar, implica prestaciones que se realicen de manera directa sobre los campanenses. En este caso, no están determinados los beneficiarios, ni el servicio directo que se da. Por eso decimos que es un impuesto disfrazado de tasa". La profesional añadió que "por sistema de coparticipación, Campana recibe ingresos de Nación y Provincia a través de su sistema tributario. Por lo cual no deberían generarse este tipo de tasas nuevas, para obtener fondos que ya debieran ingresar por otro camino". Tanto Usuarios Organizados como los concejales justicialistas, reunieron documentación y tickets que fueron parte de la presentación judicial. "Esperamos una medida cautelar para no seguir perjudicando a quienes pagan esta tasa, implícitamente con el combustible. Porque si llega a declararse inconstitucional, será muy difícil la devolución de lo pagado por cada contribuyente" agregó la Dra. Carrizo. Por su parte, Soledad Calle señaló que "los concejales oficialistas han minimizado el costo de pagar esta nueva tasa, en función de la contraprestación que sería la pavimentación de calles. Nosotros discutimos si esta tasa es legal o no. Nuestra posición es clara, creemos que es inconstitucional. Porque hoy tiene un valor de 40 centavos por litro, pero el hecho de fijarla dentro de la normativa municipal, posibilita que en cualquier momento se propongan nuevos aumentos, como ya lo hizo este Gobierno en dos oportunidades con las demás tasas". La edil expresó: "Queremos proteger a los vecinos que han sufrido fuertes tarifazos. Incluso, hoy mismo está aumentando la nafta. Y nos preocupa la voracidad recaudadora de un Municipio que tiene un presupuesto de mil doscientos millones de pesos con cien mil habitantes, igualando al Municipio de Escobar cuya población es el triple. Llamamos al Gobierno a que gestione con eficiencia y eficacia, para que los recursos municipales sumados a los 600 millones de pesos que el Intendente anunció le aportarán la Provincia y la Nación, se vean reflejados en obras necesarias para los vecinos". Calle finalmente abordó el aspecto legal de la presentación. "Hay un contribuyente indeterminado, ya que paga el vecino consumidor de combustible, y un quantum indeterminado, ya que no sabemos cuánto carga cada uno. Es un daño irreparable al no saber que se cobró mal, y como devolver lo mal cobrado. Por eso pedimos que se suspenda la medida hasta definir bien la legalidad, y dejar de producir ese daño. Les recomendamos a los vecinos que guarden sus tickets, porque es la única manera de acreditar lo pagado" concluyó.

Los concejales Chesini y Calle junto a la Dra. Romina Carrizo.



