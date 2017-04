La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Reclaman porque Tenaris sigue operando en el Puerto de Frutos







El concejal Carlos Gómez; el asesor legal de una de las areneras de la zona, Cristian Spotti; y vecinos encabezados por Raúl Quirino se hicieron presentes ayer en el lugar, a raíz de la finalización de la prórroga del comodato. Ayer en horas del mediodía el concejal Carlos Gómez (Unión Vecinal Calixto Dellepiane); el asesor legal de una de las areneras de la zona, Cristian Spotti; y vecinos autoconvocados, encabezados por Raúl Quirino, se presentaron en el Puerto de Frutos para corroborar que Tenaris Siderca (a través de su subsidiaria Scrap Service) sigue operando en el lugar sin autorización aparente. Si bien el comodato de Tenaris con el municipio venció en diciembre último, se le dio tres meses de prórroga para liberar el predio, plazo que se cumplió el viernes 31 de marzo. Aparentemente, el comodato instrumentado durante la gestión municipal anterior no fue renovado porque el instrumento legal era imperfecto, dado que no habría sido validado por el Concejo Deliberante. Además, la empresa rellenó sin autorización parte de la dársena del puerto, acción por la cual fue multada e intimada a remediar. En paralelo, una de las areneras desplazadas del lugar inició una demanda millonaria al Municipio y la siderúrgica. Gómez, Spotti, Quirino y el grupo de vecinos, al encontrarse con el portón con candado, ingresaron al predio por los fondos, a través de la Arenera Peters. Ya en el lugar, tuvieron un intercambio verbal con gente de seguridad privada de la empresa y personal jerárquico, quienes los invitaron a retirarse porque había "maquinaria pesada operando y temían por su integridad física". El diálogo se puso tenso, pero la cosa no pasó a mayores. "Vinimos a acompañar a los vecinos autoconvo-cados del Arroyo de la Cruz, para ver si Tenaris se había ido, y todo se encuentra como si fuera el primer día que empiezan a trabajar", comentó el concejal Gómez. "Pedimos al Municipio que se haga cargo. Hay mucha mugre y chatarra sobre el predio, y no remediaron el relleno que hicieron en la dársena. Parece como que no tienen ningún apuro en irse. Sería importante que vengan los 20 concejales a defender esto, porque el Puerto de Frutos es de todos", agregó. Y consultado sobre el posible canje del predio a cambio del Estadio de Villa Dalmine, el concejal comentó: "Los hinchas me van a odiar. Pero para mí es un error que haya concejales que sigan hablando del canje por el Estadio. Sería bueno que el Municipio le venda a Tenaris el Puerto de Frutos por lo que realmente vale, y que el municipio compre el Estadio por lo que vale, y luego se lo venda al Club, que deberá pagarlo como pueda. Yo también quiero que Villa Dalmine tenga su estadio, pero no a costa de malvender el Puerto de Frutos. El que diga otra cosa, está hablando para la tribuna y es un irresponsable".

Gómez: "Sería bueno que el Municipio le venda a Tenaris el Puerto de Frutos por lo que realmente vale y que compre el estadio por lo que vale y luego se lo venda al club, que deberá pagarlo como pueda".





Personal de seguridad invitó a los vecinos a retirarse del predio.



