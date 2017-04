La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Correo de Lectores

Por Marta D´Alessandro







Al Señor Gerente del banco Nación: y/o a quien corresponda: Soy pensionada y cobro mis haberes en el banco Nación. El Lunes 27 de marzo ppdo. concurrí, saqué número a las 10:52 hs. Salí a las 14.00 hs. Deseis (6) cajas nunca funcionan más de dos (2) o tres (3). Somos personasmayores con nuestras necesidades, falencias y dolores. Esta situación se repite mes tras mes al ir a cobrar. Por más que hayan puesto sillas, no tenemos agua. baños, etc, etc., lo mínimo que puede necesitar una persona, más si es mayor, y por tres (3) horas!! Imposible estar tres horas para cobrar! Que el Gerente ser haga cargo y solucione este problema. Que ponga a funcionar las seis (6) cajas y que por lo menos sean tres (3) para jubilados y tres (3) para los otros trámites, no que todas son para todo y no son para nada. Señores: nuestro tiempo también vale aunque seamos mayores. Meses atrás se descompuso una señora diabética, sentada delante de mí, que hacía casi dos (2) horas que estaba esperando ser atendida. Por favor, traten de solucionar este problema, porque para personas adultas mayores es un problema serio. Está establecido que no se puede estar más de noventa (90) minutos sentado, ni más de treinta (30) minutos parado. Marta D´Alessandro Doc. 4212394



Correo de Lectores

Por Marta D´Alessandro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: