El padre Rufino hoy celebra otra Misa de Sanación







Será a partir de las 18 horas en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La última del año pasado fue desbordada por cientos de creyentes de varias ciudades. "Lo que buscamos es ayudar a los participantes a llegar al Señor y encontrarse con un Cristo vivo", explica el sacerdote identificado con el Movimiento de Renovación Carismática. "En una Misa por los Enfermos no hay mayores diferencias, pero lo principal son las alabanzas, oraciones, invocación del Espíritu Santo, con una gran apertura de mente y de corazón para sentir la presencia misericordiosa del Señor que hoy sigue sanando, ya que es el médico del cuerpo y del alma" dijo a La Auténtica el Padre Rufino Giménez Fines en diciembre pasado, horas antes de ofrecer su última misa del año en Campana. A pesar de ser día de semana, aquella reunión encontró a la iglesia de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen prácticamente desbordada por cientos de fieles llegados desde todos los rincones de Campana, y también de localidades vecinas: un fenómeno poco frecuente en nuestra ciudad. Hoy a partir de las 18, en la parroquia Nuestra Señora del Carmen (Balbín y Pueyredón) tendrá lugar la segunda Misa de Sanación que ofrecerá Rufino en el año. A excepción de la de hoy, se repetirá todos los segundos martes de cada mes, hasta diciembre. Se trata de una misa más extensa que las convencionales, dado que entre otras prácticas, el sacerdote recorre con el Santísimo cada rincón de la iglesia, de manera tal que todos los fieles puedan tocarlo mientras realizan su pedido. "Cuando estás enfermo –explicó el sacerdote vinculado al Movimiento de Renovación Carismática- tanto del cuerpo como del alma, buscás todos los caminos para lograr sanar. Muchos se acercan, no obstante estar alejados desde hace mucho tiempo de la Iglesia, sólo cuando necesitan algo. Dios nos recibe siempre a todos por igual y nos perdona; nos da la posibilidad del arrepentimiento. Pero debemos tener en cuenta que no sólo hay que pensar en él en situaciones límite o ante una necesidad; siempre debe formar parte de nuestra vida. Siempre debemos sentir su presencia en todos nuestros actos". Rufino Giménez Fines, de la Congregación de Padres Rogacionistas del Corazón de Jesús, no considera tener un don especial respecto a otros sacerdotes, pero sí una dedicación distinta. "Lo que buscamos –describió- es ayudar a los participantes a llegar al Señor y encontrarse con un Cristo vivo, cómo sentir su presencia, cómo pedirle, ya que eso es lo que él quiere: un encuentro personal e íntimo y dejarse transformar por él".

Carismático. El padre Rufino no considera tener un don especial respecto a otros sacerdotes.





Cientos de fieles acudieron a la última misa del 2016.



El padre Rufino hoy celebra otra Misa de Sanación

