La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 ”Noche de Solistas” presentó su primer disco en el Teatro Pedro Barbero







Fue un encuentro gratuito impulsado por el Municipio y con los jóvenes como principales protagonistas. En un teatro Pedro Barbero colmado de buena energía y alegría los integrantes de "Noche de Solistas" presentaron su primer material discográfico: "No paren de Bailar". Previo al show, La Auténtica Defensa dialogó con los integrantes de la banda, todos con muchas expectativas, nervios y sorprendidos por la amplia convocatoria, ya que en menos de 48 horas agotaron las entradas disponibles. "Es todo fruto del laburo saliendo a la luz, así que estamos con mucha expectativa de cómo va a tomarlo la gente, con muchos nervios y con ganas de tocar. Espero que la gente se divierta, que valga la pena, que se lleve el disco a su casa", explicó Santiago Capece. Durante el show, que duró cerca de dos horas, los solistas presentaron su "hijo", como llaman al disco compuesto de ocho canciones. Se grabó con Lautaro Gil en las baterías y también con la ayuda de otro de los integrantes de la banda, Juan Manuel Archoni, en forma de productor. Lo mezcló y los masterizó Alfo Rutia. "Composiciones de diferentes personas se lograron llegar a un punto medio y ritmo muy particulares. Todos venimos del rock y se le suman condimentos latinoamericanos para bailar", detalla Cristian Gigena. "Me emociona mucho, es uno de los discos que mejores quedaron de los que he hecho con las diferentes bandas que tuve. El que menos esperaba y nace como proyecto. Compartir composición con tanta gente me encanta", agregó. Juan Slavin, otro de los jóvenes integrantes, comentó emocionado y ansioso: "Los cuatro compositores aportamos al tema y arreglos, tratamos que la composición sea armónica. Es un placer tocar con ellos y reírme. Todos hacemos todos". Luego mencionó: "La música no solo me descarga sino que me ayuda a liberarme y estar bien con las otras cosas. En Campana es indispensable, hay una movida muy linda, mucha diversidad, y se van abriendo nuevas puertas". Los jóvenes músicos agradecieron a muchas personas desde padres, hermanos y amigos hasta el público que los sigue. "Ellos hacen que uno se proponga ir más allá. Abramos la cancha y busquemos nuevos lugares", remarcan. Por su parte Augusto Pérez Thomsen recordó los comienzos del grupo: "La esencia se mantiene, seguimos siendo amigos y generando nuevos. Lo que viene ahora es gracias a la gente que nos siguió. Seguimos mutando y llegamos a grabar un disco. Nació como un ciclo para juntarse un rato, el juego fue creciendo, las metas se fueron superando, vinieron nuevas y ahora vivimos un sueño". Frente a un público de diferentes edades, con el acompañamiento de Campana Joven, el teatro municipal mostró un espectáculo lleno de arte y creatividad. Como parte del encuentro, Agustín Villegas y Ezequiel Eboli agregaron una cuota de relato improvisado de cómo surgió la banda hasta su gran día, el sábado 1º de abril. Ambos coincidieron: "Los conocemos hace mucho aparte de ser amigos. Es muy lindo que haya quedado plasmado todo en un disco. Se vio el trabajo que se hizo durante el tiempo que tocaron, de pasar en bares y armar todo los temas. Prestárselos entre ellos. Nosotros que ya escuchamos el CD, es muy distinto a lo que venía sonando. La cultura siempre es importante y merece su espacio. Hay muchas artes metidas en un escenario". "Es una etapa hermosa, es un hito", asegura Facundo Ponzio. "Es mágico. Hay que seguir trabajando. Hay una metáfora que tiene Noche de Solistas que es la galletita casera que hay en casa, no es la Toddy ni la Terrabusi que la rompe porque tiene una receta única sino que somos los mismos de siempre, jugándola por lo que nos gusta", agregó. "Es muy importante este día para nuestra carrera como músicos, como intérpretes, como cantautores. Estamos muy contentos que la gente haya respondido al disco, a este encuentro. Destaco el laburo y trabajo en conjunto y lo que se genera en un disco cuando mucha gente creadora se junta y crea algo entre sí", cerró Archoni.

"Me emociona mucho este disco. Compartir composición con tanta gente me encanta", remarcó Cristian Gigena, integrante de banda de solistas.





Los jóvenes colmaron el teatro Pedro Barbero.





"NO PAREN DE BAILAR" ES EL NOMBRE DEL DISCO QUE ES EL RESULTADO DE UN PROYECTO QUE NACIÓ "PARA DIVERTIRSE UN RATO", SEGÚN CUENTAN SUS INTEGRANTES. "La idea es que cada joven tenga su espacio" Así lo aseguró la Jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, en torno a la presentación de Noche de Solistas. En torno a esta presentación, la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz, reafirmó el compromiso del intendente Sebastián Abella de seguir promoviendo espacios que enriquezcan la cultura local con los jóvenes como protagonistas. "La idea es que cada joven tenga su espacio para transmitir lo que siente por lo que invitamos a quienes todavía no se han acercado a la Dirección de Juventud ubicada en Castilla 393 a que lo hagan porque tenemos muchas propuestas en la que queremos que participen", aseguró Schvartz. Por su parte, Iván Gómez, Director del área de Juventud, señaló: "Desde Campana Joven estamos felices de acompañar una vez más a los artistas campanenses. Esto forma parte del trabajo que iniciamos junto al Camping Artístico hace meses y que nos permitió concretar shows muy buenos donde los jóvenes pudieron mostrar lo que los apasiona sea la pintura, la música, el teatro o la fotografía".

