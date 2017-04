Marcelo Kury consiguió los títulos de Campeón Sudamericano en single categoría "A" y en doble par categoría "C" Finalizó el domingo en Uruguay el 22º Campeonato Sudamericano de Clubes de Remo Master en Uruguay, con una destacada participación de remeros del Campana Boat Club. También se llevaron a cabo las primeras competencias panamericanas de remo master, bajo la organización y supervisión de la Federación Uruguaya de Remo. Las regatas, de 1000 metros, se corrieron en el Lago Calcagno, Partido de la Costa, departamento de Canelones. Una vez más se destacó Marcelo Kury, quien consiguió los títulos de campeón sudamericano en single categoría "A"´ y en doble par categoría "C" junto a Nicolás Tropea del Paraná Rowing Club. Además, Kury obtuvo un subcampeonato en cuádruple par categoría "B" junto a Nicolás Tropea, Antonio Ordiz y Omar Ordiz, del Paraná Rowing Club; un tercer puesto en single categoría "B", y un cuarto puesto en single categoría "C". Otras muy buenas actuaciones estuvieron a cargo del par Estanislao Marina y Gabriel Negri, quienes se quedaron en la puerta del título sudamericano en la categoría "B", tras el dictamen del photo-finish que los declaró segundos. En la misma modalidad pero en la categoría "C" se quedaron con la medalla de bronce en una prueba a cinco canchas. En doble par, Josué Viera Veneziani y Gustavo Castronuovo resultaron subcampeones en la categoría "B", y sextos en la categoría "C", en regatas a cinco y seis canchas respectivamente. Las pruebas se caracterizaron por el oleaje de la pista, y por las complicaciones que siempre acarrea correr con viento en contra, presente en gran parte del evento. Este fin de semana, Viera Veneziani y Castro-nuovo volverán a vestir el body celeste del Boat en la Regata Oficial y en la fecha del Campeonato Argentino de Velocidad de Villa Carlos Paz, prov. de Córdoba, en el marco de la primera competencia organizada por la Comisión de Regatas del Centro-Oeste y la Patagonia (CRICOP) del año.

Remo:

Los Masters del Boat Club Compitieron en el Sudamericano y Panamericano de Uruguay

