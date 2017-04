La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Federal C:

Defensores de la Esperanza no pudo con Matienzo y quedó eliminado





Cayó 3 a 2 como local y, así, no logró revertir la derrota en el juego de ida. La ilusión de Defensores de La Esperanza en el Torneo Federal C llegó a su fin el pasado domingo, cuando cayó 3-2 como local frente a Matienzo de Ramallo en el partido revancha de la serie de repechaje de la Región Bonaerense Pampeana Norte. En la ida, el Verdinegro había perdido 1-0 y debía revertir ese resultado. Sin embargo, a pesar de mostrar voluntad y vocación ofensiva para buscar el arco rival, se quedó sin nada. Es que al Defe le faltó tranquilidad para culminar sus avances y, quizás, también un poco de fortuna (un remate de Federico Díaz se estrelló en el travesaño con el partido 0-0). En cambio, Matienzo fue más práctico y con contundencia logró adelantarse 2-0 en 25 minutos de juego para manejar el encuentro desde el resultado. Federico Díaz descontó al final del primer tiempo, pero en el segundo, los de Ramallo volvieron a estirar la diferencia. Por eso, el golazo de tiro libre de Javier Tejera no alcanzó para una remontada que habría sido hazaña en esos últimos 15 minutos de juego. Ahora, Matienzo se medirá en Octavos de Final con Sarmiento de Zárate, equipo que había ganado la zona de la que había participado tanto Defensores de La Esperanza como Otamendi FC. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES DE LA ESPERANZA (2): Daniel Doello, Miguel Rios, Nahuel Bardallo (ST 45? Julio Navarro), Mariano Rosada (ST Hugo Andrusyszyn), Sergio Robles (ST Alex Curto); Marcelo Dorregaray, Martín Canale, Ramiro Litardo; Javier Tejera, Pablo Godoy y Federico Díaz. DT: Miguel Ríos y Cristian Tejera. MATIENZO (3): Ariel Beovidez; Cristian Martínez, Ismael Díaz, Juan Carlos Bogado, Franco Villareal; Diego Yacuzzi, Javier Yacuzzi, Raúl Ferreyra (PT 41m Mateo Totaro), Gabriel Martínez (ST Octavio Martinez), Matías Ferreyra (ST 32m David Ferreyra), Facundo Fernández. DT Daniel Selenzo. GOLES: PT 17m Javier Yacuzzi (M); 25m Gabriel Martínez (M); 48m Federico Diaz (D); ST 23m Matías Ferreyra (M) y 30m Javier Tejera (D). EXPULSADOS: PT 21m Canale (D) y Villarreal (M), ST 33m Javier Yacuzzi (M) y 48m Dorregaray (D). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Guillermo Yacante.

Federal C:

Defensores de la Esperanza no pudo con Matienzo y quedó eliminado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: