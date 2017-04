La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Primera División:

A San Lorenzo no le alcanzó con el golazo de Blandi





El delantero campanense marcó su octavo tanto del campeonato, pero el Ciclón perdió 4-3 como visitante ante Tigre y quedó a seis puntos del líder Boca Juniors. La 18ª fecha del campeonato de Primera División le terminó sonriendo a Boca Juniors. Es que tras su victoria del sábado sobre Defensa y Justicia, el domingo celebró la caída de San Lorenzo ante Tigre. Al Ciclón no le alcanzó el golazo de "vaselina" que marcó el campanense Nicolás Blandi (fue el 1-1) y terminó perdiendo 4-3 ante el equipo de Victoria. De esta manera, las primeras posiciones quedaron de la siguiente manera: 1-Boca Juniors (40), 2-Newells (35), 3-Estudiantes y San Lorenzo (34), 5-River Plate (32) y 6-Racing Club, Gimnasia, Banfield y Colón (30). Esta 18ª jornada se completó anoche con el empate sin goles entre Olimpo y San Martín de San Juan y el triunfo 4-2 como local de Unión de Santa Fe sobre Talleres de Córdoba. Antes habían jugado: Atlético Tucumán 0 - Gimnasia 1; Independiente 1 - Vélez 1; Newells 1 - Atlético Rafaela 0; Temperley 1 - Aldosivi 0; Quilmes 2 - Racing Club 3; Belgrano 0 - Colón 1; Boca Jrs 1 - Defensa y Justicia 0; Estudiantes 2 - Arsenal 0; Lanús 4 - Banfield 2; Tigre 4 - San Lorenzo 3; Huracán 0 - Patronato 0; Godoy Cruz 1 - River Plate 2.

