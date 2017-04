NOTICIA RELACIONADA: Puerto Nuevo visita a Liniers por su primera victoria del año ENCUENTRO Nº 32: En 31 partidos, Puerto Nuevo ganó 2 veces y Liniers obtuvo 20 victorias. Igualaron en 9 ocasiones. El Auriazul marcó 21 goles, mientras que La Topadora convirtió 65 COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 16 partidos, Puerto ganó 2 (12 goles) y Liniers venció en 8 oportunidades (32 goles). Empataron 6 juegos. COMO LOCAL LINIERS: jugaron 15 veces. Liniers ganó 12 (33 goles) y Puerto Nuevo no ganó (9 goles). Igualaron 3 encuentros. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: Puerto Nuevo 0 - Liniers 0. Partido jugado el 26 de septiembre de 2016, por la 5ª fecha. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE: Liniers 1 - Puerto Nuevo. Se jugó el domingo 2 de agosto de 2015, por la 20ª fecha del Campeonato de Primera D. Gol convertido por Juan Ortiz López. Arbitraje de Jorge Mitre APOSTILLAS: 18 partidos sin ganarle a Liniers lleva el elenco "Portuario", con 11 derrotas y 7 empates. Como local, 9 juegos sin victorias para el equipo campanense con 5 empates y 4 derrotas. El último triunfo en esta condición fue el sábado 21 de septiembre de 1991, por la 15ª fecha del campeonato de Primera D 1991/92 por 2 a 1, con goles de Mauricio Oviedo y Fabián Gamboa (Diego Fernández el descuento para Liniers). EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 1995. Fue 1-1, el miércoles 22 de marzo, por la 9ª fecha del Torneo Clausura 1995 de la Primera C. LINIERS (1): Javier Alonso; Carlos Benítez, Roberto Cardozo, L. Ramos y Juan Carlos Mendoza; Bravo, Andrada, A. Giménez (R. Gómez); A. Benítez (Paz), Gustavo Fernández y Brossi. DT: Carlos Arias. SUPLENTES: Centurión, Jeréz Ruiz y Mehmed. PUERTO NUEVO (1): Pablo Cappelletti; Walter Barrios, Julio Viso, Javier González y Juan Gamarra (Nolberto Miño); Gustavo Kerke, Ramón Godoy, M. Giménez (Omar Díaz) y Roque Cabezas; Fabián Gamboa y Marcelo Tellería. DT: Carlos Pérez. SUPLENTES: Águila, Raúl Silva y Mariano Gastañaga. GOLES: PT 37m A. Giménez (L). ST 42m Omar Díaz (PN). CANCHA: Liniers. ÁRBITRO: Alejandro Arias.

El Historial:

Puerto Nuevo Vs. Liniers

Por Gustavo Belsué

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: