Polideportivo

BASQUET: NOCIONI DICE ADIÓS El alero Andrés Nocioni, actual jugador del Real Madrid, anunció a través de una carta difundida por las redes sociales que ésta será su última temporada en el básquet profesional. El "Chapu", nacido en Gálvez (Santa Fe), comenzó su carrera en la Liga Nacional en Racing Club y luego pasó por Olimpia (Venado Tuerto) e Independiente de General Pico (La Pampa). Posteriormente jugó en España en Tau Cerámica y Basquet Manresa, antes de desembarcar en la NBA (Chicago Bulls, Sacramento King y Philadelphia 76ers). Finalmente, en 2012 regresó a la liga española para jugar en el Baskonia y en Real Madrid. Corazón de la "Generación Dorada", Nocioni fue Plata en el Mundial 2002, Oro en Atenas 2004 y Bronce en Beijing 2008 con la Selección Argentina, de la que se retiró en los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. "En el camino he cumplido muchos sueños. Sueños que ni me imaginaba concretar cuando comencé a jugar en Ceci de Gálvez", señaló en la emotiva carta el jugador de 37 años.

BASQUET: NOCIONI DICE ADIÓS GARINO A ORLANDO El marplatense Patricio Garino firmó ayer con los Orlando Magic y, de esa manera, se convirtió en el 12º argentino en llegar a la NBA. El alero de la Selección Argentina estaba jugando la D-League (Liga de Desarrollo) para los Austin Spurs, equipo satélite de los San Antonio Spurs. Sin embargo, al no estar contratado directamente por la franquicia de Manu Ginóbili, gozaba de libertad de acción. TC: CELEBRÓ ROSSI El piloto de Del Viso, Matías Rossi, se impuso en la tercera fecha del Turismo Carretera, durante la carrera disputada el domingo en Olavarría. Fue su primer triunfo con Ford y justo en el día de su cumpleaños 33. De esta manera, Rossi quedó al frente del campeonato de pilotos con 101 puntos. En segundo lugar, con 94,5, se ubica ahora Juan Manuel Silva (Ford), quien fue su escolta en Olavarría. El podio lo completó Gastón Mazzacane con Chevrolet. TENIS: FEDERER INTRATABLE Roger Federer ganó su tercer título del año al superar por 6-3 y 6-4 a Rafael Nadal en la final del Miami Open. De esta manera, el suizo conquistó los tres torneos más importantes que se disputaron hasta el momento en este 2017: el Abierto de Australia (Grand Slam) y los ATP Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Con este nuevo festejo, Federer saltó hasta el 5º puesto del ranking mundial y se consolidó como el líder de la carrera hacia el Masters de Londres, a los 35 años y luego de haber estado afuera de las canchas por seis meses. Además, cosechó el 91º título de su carrera quedó a dos de Iván Lendl (93) y a 18 del máximo ganador de la historia, Jimmy Connors (109). PRIMERA C: PERDIÓ EL LÍDER El líder de la Primera C, Sacachispas, perdió ayer 3-0 en su visita a Defensores Unidos de Zárate y, de esa manera, sumó su segunda derrota consecutiva en el campeonato. Sin embargo, el Lila sigue gobernando la tabla de posiciones con comodidad, dado que acumula 51 puntos y su escolta, Defensores Unidos, llegó ahora a 41, por lo que quedó a 10 de distancia.

