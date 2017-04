La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/abr/2017 Morón No Afloja

El equipo dirigido por Walter Nicolás Otta (foto) volvió a dar otra muestra de carácter. Porque luego de perder ante Atlanta, goleó a Comunicaciones y, el domingo sacó adelante un complicado partido frente a Acassuso para afianzarse como líder de la Primera B Metropolitana. Morón ganaba 2-0 con goles de Leandro Guzmán, pero Ssuso lo empató con un doblete de Damián Salvatierra (ex Villa Dálmine). Sin embargo, el Gallito reaccionó y se quedó con el triunfo por conversiones de Crisitan Lillo y Damián Akerman. El equipo de "Nico" Otta suma así 44 puntos y es escoltado por Atlanta (40), Platense (39, un partido menos) y Defensores de Belgrano (38, juega hoy).

