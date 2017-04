La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 Se concretó la normalización de la Delegación Regional de la CGT Zárate-Campana







La conducción quedó a cargo de Abel Furlán, Secretario General de la UOM Zárate-Campana, quien manifestó duras críticas contra la política económica del gobierno nacional. En ese contexto pidió discutir un plan de lucha "para que se vayan lo antes posible y no vuelvan nunca más". Además bregó por un "paro unánime" para mañana jueves. Ayer, en el camping Islas Malvinas del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Campana, se llevó adelante el plenario normalizador de la Delegación Zárate-Campana de la Confederación General del Trabajo (CGT) con la participación de 35 organizaciones gremiales. Así, finalmente fue avalada la Lista de Unidad "Celeste y Blanca", encabezada por Abel Furlán, Secretario General de la UOM Zárate-Campana y diputado nacional por el Frente para la Victoria. La misma tendrá mandato hasta 2021. El acto, que contó con una masiva concurrencia, fue iniciado por el anfitrión, Pedro Milla (Secretario General de Petroleros), quien brindó la bienvenida a los presentes y resaltó "la unidad" alcanzada como el concepto que marcaba el encuentro. Posteriormente tomó la palabra el metalúrgico Francisco "Barba" Gutiérrez, Secretario de Interior de la CGT, quien señaló que se trataba de "un día histórico". Luego abrió el espacio de críticas al gobierno nacional, comparando la actual política económica de la gestión de Mauricio Macri con la de Martínez de Hoz durante la última dictadura militar y la de Domingo Cavallo en la década de 1990. "Estamos en una situación similar, con medidas para destruir el aparato de producción nacional", señaló. Para contrarrestar eso, Gutiérrez remarcó que la CGT, además de las medidas de lucha, apunta "a la organización de todos los trabajadores" y que en ese sentido es fundamental la normalización de las regionales como la de Zárate-Campana. "Los trabajadores tenemos que estar unidos, solidarios, movilizados y en lucha", aseguró, al tiempo que destacó los acercamientos con las dos CTA que "también avanzan hacia la unidad". Finalmente, recordó dos frases. Primero, un canto contra el gobierno nacional ("si no nos escucha, se irá a la lucha"). Y luego, como se había mocionado sesionar en recuerdo de Saúl Ubaldini, también destacó una sentencia del histórico dirigente: "Tenemos que estar con los docentes, porque si los docentes pierden, perdemos todos". Posteriormente a las palabras de Gutiérrez, el acto prosiguió con la conformación de la Comisión de Poderes (integrada por Oscar Villarreal, de UOCRA Campana; Pedro Milla, de Petroleros; y César Lorenzo, de Cerveceros Zárate), que con el aval de las 35 organizaciones gremiales presentes constituyó el Plenario. Entonces sí se dio paso a la elección de autoridades, que no fue tal porque se presentó una única lista, denominada "Lista de Unidad Celeste y Blanca", encabezada por Furlán. Fue así que el dirigente metalúrgico de Zárate-Campana fue proclamada Delegado Regional de la CGT. El Secretario General de la UOM, acompañado en el escenario por todos los integrantes de la lista, comenzó recordando al último Delegado Regional de la CGT, Nelson Palacios, y luego destacó la unidad alcanzada por todos los gremios zonales. "Le doy un valor superlativo a la generosidad de todas las organizaciones para dejar de lado mezquindades particulares y trabajar con vocación de unidad", remarcó. Y contextualizó esa situación en el momento que atraviesa el país: "El horno no está para bollos", dijo, y comenzó con una fuerte crítica contra el gobierno nacional, "sus políticas neoliberales" y el Presidente Mauricio Macri. "Vienen a despojarnos de nuestros derechos y de nuestra principal herramienta: la paritaria. Quieren desterrar la posibilidad de que los trabajadores discutan libremente su salario", denunció. Y posteriormente retomó un pasaje del discurso de Gutiérrez para referirse al conflicto docente: "No los tenemos que dejar solos. El primer objetivo de esta Regional es apoyar a los docentes", exclamó. Furlán también aseguró que el gobierno nacional busca alejar al movimiento obrero de un proyecto nacional y popular que los cobije políticamente ante "la destrucción de la industria nacional". "No hay lugar para esta dirigencia para mirar para el costado", señaló para diferenciar el accionar que deben tener los dirigentes sindicales en este momento ante lo ocurrido en la década de 1990. "Tenemos esa responsabilidad, porque ya sabemos lo que va a pasar", remarcó. Después le respondió a Macri, quien en la previa al paro nacional de mañana jueves señaló que existen "mafias" en los sindicatos. Entonces, al igual que lo había hecho Gutiérrez minutos antes, Furlán pidió que el Presidente presente pruebas y que lo haga ante la Justicia con nombres y apellidos. Y luego lo fustigó: lo llamó "empresario corrupto", "el primer mafioso y el primer corrupto" y que, antes de hablar de mafias en ciertas organizaciones, "primero debe mirar en su casa". Así, tras esa dura respuesta a Macri, el dirigente metalúrgico bregó por "un paro unánime" para mañana jueves. "No se tiene que mover ni una hoja de un árbol de la ciudad", lanzó. Y volvió a cuestionar al gobierno nacional: "No vinieron con la intención de cambiar la política, sino a desterrarnos de nuestros derechos, de nuestro futuro, de nuestra felicidad". Finalmente, adelantó que llevará un proyecto a la CGT para que todas las regionales tengan la posibilidad de discutir y proponer los mejores planes de lucha "para que (el gobierno y sus políticas neoliberales) se vayan lo antes posible y no vuelvan nunca más". Con ese cierre, el salón del camping Islas Malvinas estalló en aplausos y sólo quedó por delante la tradicional Marcha Peronista para finalizar con las formalidades del encuentro que volvió a poner de pie a la Delegación Regional de Zárate-Campana de la CGT.

FURLAN, JUNTO A ARIEL DÍAZ (CAMIONEROS), FRANCISCO "BARBA" GUTIÉRREZ Y PEDRO MILLA (PETROLEROS), AYER, DURANTE EL PLENARIO REALIZADO EN EL CAMPING DEL SINDICATO DEL PETRÓLEO Y GAS PRIVADO.





TRAS SER ANUNCIADO COMO EL DELEGADO REGIONAL DE LA CGT ZÁRATE-CAMPANA, ABEL FURLAN SALUDA A LOS PRESENTES, AYER EN EL CAMPING ISLAS MALVINAS DEL SINDICATO DE PETROLEROS.





EZEQUIEL TELLERÍA, DE ASIMRA, FUE EL ENCARGADO DE DAR LECTURA A LA CONFORMACIÓN DE LA LISTA.





COMO ANFITRIÓN, PEDRO MILLA FUE EL ENCARGADO DE ABRIR EL ENCUENTRO. DELEGACIÓN REGIONAL CGT ZÁRATE-CAMPANA: LISTA "CELESTE Y BLANCA" Delegado Regional: Abel Furlan (UOM) Delegado Adjunto: Ariel Díaz (Camioneros) Secretario Administrativo: César Lorenzo (Cerveceros Zárate) Secretario de Finanzas: Carlos Castillo (Petroleros) Secretario de Acción Gremial: Julio González (UOCRA Zárate) Secretaría de la Mujer: Mariela Tanco (Comercio Campana) Secretario de Organización: Oscar Villarreal (UOCRA Campana) Secretario de Prensa: Carlos Gutiérrez (ASIMRA) Sec. De Empleo y Producción: Juan Pablo Conti (SFyMGMRA) Secretario de Acción Social: Héctor Rojas (SUPA Bajo Paraná) Secretario de Mercosur: Rubén Ayala (S.P.I.Q.P.Z) Secretario de Interior: Claudio Urquiza (STPZQZ) Secretario de Actas: Pablo Malinverno (Visitadores Médicos) Secreario de Seguridad: Alejandro Zapata (SUTCAPRA) Secretaria de Turismo: UTHGRA. Secretaria de Cultura y Educación: Mariel Busson (SADOP) Secretario de Asuntos Municipales: Carlos Barrichi (Municipales Campana) Secretario de Estadísticas: Adrián Moralet (SAOM) Secretaria de Derechos Humanos: Norma López (Bancarios) Secretario de Formación y Capacitación: Raúl Vota (SICEABA) Sec. de Vivienda y Urbanismo: Emilio Copertari (SDESGYPE) Secretario de Previsión Social: Alfredo Benítez (SECASPI) Secretario de Deportes: Alejandro Palacios (AATRAC) Secretario de Asuntos Marítimos: Pablo Mercier (SEAMARA) Secretario de Energía: Jorge Luchessi (Luz y Fuerza) Secretario de Transporte: Juan González (Unión Ferroviaria) Secretario de Violencia Laboral y Salud: José Luis Bogliani (SPJIQYP) Secretario de Higiene y Seguridad: Horacio Palacio (Comercio Zárate) Secretario de Políticas Educativas: Carolina Iglesias (UDA) Secretario de Economías Populares: Pedro Bassi (UOLRA) Vocales: Cristian Silva (SMATA Zárate), Facundo Furlong (SMATA Campana), Carlos Martínez (FOETRA) y Mauricio Cabaña.

