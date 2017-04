La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 Sin acuerdo paritario, los trabajadores municipales se mantienen en "alerta y movilización"









NOTICIA RELACIONADA: El gremio municipal denunció "presiones" para que sus afiliados no se adhieran al paro El sindicato aseguró que la oferta presentada por el Ejecutivo es "inamovible e insuficiente". Además, denunció "presiones" para que sus afiliados no se adhieran al paro de mañana. Ante una propuesta salarial "inamovible e insuficiente" por parte del Ejecutivo, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (SMTC) declaró la continuidad del estado de alerta y movilización. "La realidad de los trabajadores no es atendida por el Ejecutivo Municipal, expresando incluso que deben respetar lo que desde Nación y Provincia les marcan como el porcentaje a cerrar en las negociaciones paritarias", denunciaron desde gremio mediante un comunicado. Ratificaron así el estado de alerta y movilización "ante el estancamiento de las negociaciones paritarias y la falta de una propuesta que cubra la pérdida salarial de 2016 ante una inflación del 42%, y así comenzar a negociar el 2017". Desde el STMC señalaron: "no existe desde el gobierno, sea en el nivel que sea, un interés claro de mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores ante la gran pérdida que tuvieron en el último año. Los aumentos de la luz, el gas, agua, combustibles, todos los alimentos, servicio de cable, telefonía, vestimenta, calzado y lo que imaginen, para el Estado no es suficiente como para otorgar una mejora salarial acorde a lo referido. Hablan de aumentos por la supuesta inflación sin importarles que antes perdieron muchísimo". Además, lamentaron que los trabajadores vengan "siempre atrás", en referencia a que "los aumentos salariales son a año vencido". "En 2016 solo se obtuvo tras un paro histórico en Campana, una recomposición del 23% anual. Perdimos contra la inflación un 16% que hoy, ante la falta de sensibilidad del Intendente, ni siquiera nos permite negociar su recuperación y ofrecen para 2017, una suma ínfima que otra vez pone el sueldo del trabajador en niveles lamentables tras lo logrado por la firma del convenio colectivo, y el sinceramiento de los salarios alcanzando un mejoramiento importante que desde 2016, esta gestión se está encargando de destrozar nuevamente, buscando como dijimos, precarizar a los trabajadores que en muchos casos no alcanzan la canasta básica", explicaron.

CARLOS BARRICHI ENCABEZÓ AYER UNA REUNIÓN DE DELEGADOS EN LA SEDE DE LA AV. AMEGHINO.









EL SECRETARIO GENERAL, CARLOS BARRICHI, ENCABEZÓ AYER UNA REUNIÓN DE DELEGADOS EN LA SEDE DEL SINDICATO MUNICIPAL.



Sin acuerdo paritario, los trabajadores municipales se mantienen en "alerta y movilización"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: