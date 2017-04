La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 Asaltan la casa de una periodista de La Auténtica Defensa







Ocurrió en la calle Moreno, entre Del Pino y Laprida, a pocos metros del Arco de Campana. Los delincuentes se llevaron dinero, joyas y una computadora tras forzar persianas y romper un vidrio. La experiencia de la inseguridad relatada en primera persona. Pensé que era un martes más, como cualquier otro. Tras salir a caminar con mi madre, volví a casa y me disponía a bañarme para después continuar con mis actividades. En la planta baja estaba todo tranquilo, todo normal. Pero todo cambió cuando subí las escaleras: observé una ventana abierta que se suponía cerrada. Cuando le grité a mi mamá para saber si ella la había dejado de ese modo, su "no" ya no hacía falta para suponer lo ocurrido porque yo ya estaba en medio de la desesperación al encontrarme toda su habitación revuelta. Inmediatamente corrí hacia mi cuarto y me encontré con que también estaba todo desparramado, con muchas cosas tiradas en el piso. Bajé y junto a mi madre salí a la calle conmocionada. Llamamos al 911 y a mi papá. Rápidamente en lugar se hicieron presente dos móviles del Comando Patrulla. Los efectivos constataron lo ocurrido y revisaron por dentro si aún estaban los malvivientes. Aparentemente, los ladrones ingresaron por el balcón que da a la calle y por ese mismo lado salieron. Forzaron persianas y hasta rompieron un vidrio. Durante la hora que duró la caminata revolvieron todos los cuartos buscando dinero. Investigaron cajón por cajón en cada placard y finalmente se alzaron con algo de dinero, joyas y una computadora. Tiempo después llegó la Policía Científica. Por entonces ya pensaba qué habría pasado si hubiera estado dentro de la casa. Quién sabe. El diálogo con los vecinos giró una y otra vez sobre la seguridad en la zona en la que vivimos, a pocas cuadras del Arco de Campana. Reclaman porque no hay cámaras y hablan de una zona liberada, al tiempo que repasan otros hechos delictivos ocurridos en los alrededores. Ayer me tocó a mí. Y no, no fue un martes más.

VOLVER A CASA Y ENCONTRAR TODO REVUELTO POR INTRUSOS. ESO LE PASÓ AYER A UNA PERIODISTA DE LAD, QUE SUFRIÓ UN ROBO EN SU DOMICILIO.



Asaltan la casa de una periodista de La Auténtica Defensa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: