La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 Incautan mercadería a vendedores ambulantes que no tenían autorización







El procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Cayetano luego de que un vecino se comunicara con el 911 y alertara del ilícito. La Delegación Departamental de Investigaciones de Zárate-Campana con el acompañamiento de la Dirección de Inspección del Municipio encabezó un procedimiento donde se incautó mercadería a vendedores ambulantes, que fueron multados. Dicho procedimiento se llevó a cabo en el barrio San Cayetano luego de que un vecino se comunicara con el 911 y alertara a la DDI sobre el ilícito. En el barrio se encontró a un grupo de sujetos que estaban desarrollando la venta ambulante sin el permiso y/o autorización, quienes vendían artículos de blanquería y electrodomésticos sin procedencia. Por tales irregularidades, se labraron las correspondientes multas y además se incautó la mercadería en cuestión. Hasta en tanto los vendedores no regularicen su situación fueron retenidos: juegos de sábanas, edredones, frazadas, cortinas, acolchados, tendel calesitas, DVD, hornos eléctricos, pavas eléctricas, multiplicadoras, luces de emergencia, dos planchas de pelo y plancha de ropa.

La mercancia se incautó hasta tanto los vendedores no regularicen su situación.

