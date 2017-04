La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 El Panóptico:

Tecnogénero

Por Fabiana Daversa







Si usted cree, panóptico, que el mundo se divide entre hombres y mujeres lamento informarle que quedó en la Edad Media. Si piensa que se divide en hombres, mujeres y homosexuales, avanzó hasta el Renacimiento, pero sigue lejos de los tiempos posmodernos que corren. Beatriz Preciado, filósofa y activista en asuntos de género asegura que ésas fronteras se están desdibujando. Explica en su obra Testo Yonqui que no siempre el ser humano fue catalogado por su sexualidad. Según ella hubo una " programación de género", hecha con el firme propósito de controlar al individuo, en la época en que empezamos a organizarnos como sociedad. Para fundamentar sus argumentos emplea textos de Michel Foucault, entre ellos Cuerpos dóciles, de 1996, en dónde el psicoanalista y filósofo francés ya anunciaba lo que ocurriría en nuestra década, Susan Sontag, Baruj Spinoza y Donna Haraway. El eje de su investigación se basa en algo que ya nadie puede objetar: el ser humano no corre riesgo de extinción. A partir del momento en el que el sexo no se determina como factor esencial para la perpetuación de la especie, cambió nuestra manera de relacionarnos. Nuestra especie es el única entre los mamíferos en la que la hembra no tiene período de celo, o sea, no copula por simple reproducción. El sexo es una manera de estar más cerca del otro, de ahondar en la relación. Por eso ya se habla del tecnogénero , de ser lo que uno tenga gana, con quién a uno se le dé la gana, con la ayuda de la ciencia Acaso ¿ no hay hombres que se sintieron renacer con el invento de la pastillita azul? No hay madres por fertilización asistida? Cambios de sexo? Open your mind, el futuro está enfrente suyo.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



