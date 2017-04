La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 UOCRA denuncia persecución dentro de Ávila







Ayer se movilizó hasta la delegación local de Trabajo provincial y mantuvo una audiencia con representantes de la empresa. Asegura que a un delegado no le reconocen las horas extras. La UOCRA Seccional Campana se movilizó ayer hasta las puertas de la delegación local del Ministerio de Trabajo de Provincia, para acompañar una audiencia con la representación legal de la empresa Ávila, a la que el gremio acusa de no garantizar la libertad sindical dentro de su planta. "Tenemos sobradas razones para decir que la empresa Ávila tiene un sistema anti gremial, porque ha tenido una presión y marginación permanentes" a compañeros elegidos para la representación gremial, aseguró Oscar Villarreal, secretario general de la Seccional Campana. "A algunos empresarios no les gustan los compañeros que son elegidos para la representación gremial", aseveró. De acuerdo al sindicato, a al menos uno de sus afiliados, electo como delegado dentro de la planta propiedad de la familia Sajnín, le es adeudado parte del sueldo en concepto de horas extras y ha recibido presiones para desistir con su actividad. "Denunciamos, repudiamos y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que el compañero perciba lo que le adeudan y a partir de eso que tenga la libertad de entrar y ejercer su función como cualquier otro", señaló Villarreal. "Sabemos que esta empresa –continuó- piensa así en general y lo lamentamos. Porque cuesta a veces organizar para que los compañeros tengan sus representantes internos. La empresa y sus colaboradores en sus actitudes, comentarios, indirectas y observaciones a empleados que hablan con el delegado, tienen un mecanismos permanente que nosotros repudiamos". Este martes, el Ministerio de Trabajo estableció un cuarto intermedio. De no mediar solución en el corto plazo, Villarreal fue contundente y dijo que su organización "hará sentir su reclamo y peso en todos los ámbitos" de nuestra comunidad.

VILLARREAL, AYER ANTES DE INGRESAR A LA DELEGACIÓN DEL MINIESTERIO DE TRABAJO.



