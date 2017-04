La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 El gremio municipal denunció "presiones" para que sus afiliados no se adhieran al paro









NOTICIA RELACIONADA: Sin acuerdo paritario, los trabajadores municipales se mantienen en "alerta y movilización" "Es difícil negociar cuando la propuesta es inamovible y se suman los aprietes a los compañeros para que no adhieran al paro, y a su vez que renuncien al gremio", manifestaron desde el STMC. De esta forma le respondieron al Ejecutivo local, que les pidió a sus empleados no plegarse a la huelga general del próximo 6 de abril. "Es difícil entender que no se den cuenta lo que sucede como para decir que no hay motivos para llevar adelante un paro de actividades. Parece que viven en otro país o en un relato que ni ellos se creen, ya que a muchos funcionarios se los escucha hablar de la situación complicada que se atraviesa, y reconocer lo bajo de los salarios", aseveraron. De la misma forma, lamentaron la actitud de un funcionario local -al que no identificaron- que se comunicó con el secretario general Carlos Barrichi para cuestionar lo que dijo era "un apriete" del gremio para que los trabajadores no trabajen el jueves 6. "Lo hecho por este funcionario no es más que una de las tantas acciones inventadas y puestas en escena del macrismo para victimizarse y poner a la comunidad en contra de los trabajadores que tan solo piden una recomposición salarial que los ayude a recuperar el poder adquisitivo perdido", sostuvieron. "Vamos a escuchar muchas mentiras en estos días y seguramente muchas situaciones inventadas para desprestigiar al gremio y a los trabajadores municipales. Buscan como en todos los estamentos del Estado, un choque entre sociedad, trabajadores y sindicalistas. Quieren precarizar el trabajo y ratificar lo que el presidente Macri y sus funcionarios CEOs han dicho en varias oportunidades: que el trabajador es un gasto, desvalorizándolo y despreciando su tarea", añadieron. Por último, denunciaron que un clima donde se presiona a los trabajadores "para no adherir al paro, amenazando en casos con el descuento del premio o sanciones, presionando para que se desafilien y dejarlos sin la cobertura gremial necesaria". "Quieren reemplazar a los empleados, más aún a los que piensan diferente; no cumplen el Convenio Colectivo y la Ley 14656; realizan negociaciones con UPCN para que llegue a Campana y desplace al Sindicato Municipal. Nos obligan así a ratificar el estado de alerta y movilización ante situaciones que solo ponen claridad sobre las cosas: este gobierno no quiere negociar paritarias en un marco cordial, sino que quieren romper no solo la mesa paritaria sino también todas las mesas de negociación que hoy se llevan adelante, por cuanto el gremio se reserva el derecho de accionar en los organismos que corresponda ante el incumplimiento de la Ley y el Convenio, y de llevar adelante medidas de acción directa de ser necesario, haciendo responsable exclusivamente al Ejecutivo Municipal por lo que suceda de ahora en más", advirtieron.



