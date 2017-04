La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 05/abr/2017 El Sindicato Municipal cumple hoy 37 años







El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (SMTC) cumple hoy 37 años de vida. Su secretario general, Carlos Barrichi aseguró que están "orgullosos de ser municipales", quienes pueden decir que cuentan "con un gremio que ha crecido como pocos, gracias a los aportes de los afiliados". "Y porque estamos convencidos de que son los trabajadores municipales los que llevan adelante el crecimiento de la ciudad, estamos en la lucha por lograr para los compañeros las condiciones y el salario digno que se merecen", remarcó. "Seguimos sosteniendo -continuó- nuestro convencimiento que son los trabajadores municipales los que llevan adelante el crecimiento de la ciudad, los que atienden a los vecinos en el hospital, los que escuchan los problemas de la población, y los que resuelven esos problemas, los que limpian las zanjas, los que vacunan a los niños, y una infinidad de tareas imposibles de enumerar". Barrichi recordó que en estos 37 años "han pasado varias comisiones, que con muchos vaivenes fueron dándole forma al actual sindicato, pero quiero destacar en particular estos últimos años, donde hemos alcanzado metas muy importantes para los compañeros, concretado sueños y proyectos, generando más para el futuro, sin olvidar la derogación de la nefasta Ley 11.757 y la promulgación de la 14.656, que no solo vino a dignificar al trabajador municipal, sino a devolverle derechos que le fueron conculcados y robados en otros años". Además, señaló que STMC "fue uno de los gremios pioneros en lograr la firma del Convenio Colectivo de Trabajo que mejora notablemente las condiciones y relaciones laborares. Y hoy nos toca vivir un momento difícil, donde el Ejecutivo juega con la Ley y nuestro convenio, interpreta lo que la letra no dice, se desentiende de lo firmado aludiendo ´errores´ o ´crisis económicas´ y otras tantas excusas, culpando a la herencia recibida o al trabajador, porque cobra lo que cobra, como si cada empleado fuera más un gasto y un estorbo que un trabajador con derechos; pero aseguramos que esta Comisión Directiva, Cuerpo de Delegados, Paritarios y Asesores, no va a bajar los brazos en la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y un salario digno acorde a las necesidades de hoy", prometió. Por último, recordó a la primera Comisión Directiva que le diera inicio a la institución: Faustino Benítez (secretario general), Ricardo Camafreitas (secretario adjunto), Olinda Iglesias (secretaria de Finanzas), Emilio Sibilin (secretario gremial); y Susana Blois, Stella Giroldi, Juan Carlos Bastelli y Wenceslao Salinas (vocales). El 5 de abril de 1980 dicha comisión firmó el acta constitutiva de la asociación gremial.



