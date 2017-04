Sancionaron a Liniers y perdería 17 puntos

Es por la inclusión de dos profesionales. Puerto Nuevo sumaría así dos puntos para su cosecha. El descenso de Liniers a la Primera D en 2016 trajo muchas complicaciones. El plantel mantuvo a Matías Fleitas y Maximiliano Castano, dos jugadores profesionales, dado que su extensión contractual era hasta junio de 2017. Así, ambos participaron del actual certamen de la categoría, que es amateur. Desde el arranque del campeonato, muchos clubes protestaron y hubo algunos encuentros en donde dichos futbolistas no pudieron actuar debido al reclamo de las demás instituciones. Pero el Tribunal de Disciplina Deportiva no hizo lugar a estas protestas y les permitió desempeñar sus funciones laborales normalmente. Sin embargo, ayer, el Tribunal de Apelaciones de la AFA, la última instancia judicial, decidió revocar el fallo del Tribunal de Disciplina e hizo lugar al pedido de Claypole, Lamadrid, Victoriano Arenas, Puerto Nuevo, Central Ballester, Argentino de Rosario, Lugano, Alem e Ituzaingó. El argumento principal se basó en que el primer fallo deroga el artículo en el cual se establece que en la Primera D no pueden participar jugadores profesionales y que el acuerdo entre dos partes, léase el contrato entre Liniers y los dos jugadores afectados, no pueden alterar a terceros, o sea, a los clubes que protestaron. Cabe recalcar, que tanto Fleitas como Castano, abandonaron la institución en el último mercado de pases para evitar más problemas. De esta manera, la Topadora perdería 17 puntos tras una medida casi inédita en el fútbol argentino. Todos los partidos que el equipo disputó ante estos nueve clubes denunciantes se les dieron por perdido 1-0 a Liniers. Los partidos objetados fueron: 1-0 vs Claypole; 2-1 vs Lamadrid; 1-1 vs Victoriano Arenas; 0-0 vs Puerto Nuevo; 2-2 vs Central Ballester; 2-0 vs Argentino de Rosario; 0-0 vs Lugano; 0-0 vs Alem; y 1-0 vs Ituzaingo. Con esta resolución, la Topadora quedaría con 15 puntos en el torneo y se ubicaría último en el certamen, quedando muy lejos de los puestos de Reducido.





Foto: Twitter @liniersascenso.



Sancionaron a Liniers y perdería 17 puntos

