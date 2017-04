P U B L I C



Será la cuarta ocasión que este referee dirija al Violeta, que el domingo visita a Gimnasia desde las 16 horas. El árbitro Pablo Díaz estará al frente del partido que Villa Dálmine disputará este domingo como visitante, desde las 16 horas, frente a Gimnasia de Jujuy por la 26ª fecha del campeonato del Nacional B. Será la cuarta oportunidad que Díaz arbitre un encuentro del Violeta. En las tres presentaciones anteriores con él en cancha, el equipo de nuestra ciudad no perdió: le ganó 2-1 a All Boys el 13 de mayo de 2015; igualó sin goles frente al mismo All Boys el 20 de febrero de 2016 (ambos como local); y superó 3-1 como visitante a Ferro el 19 de abril de 2016. Así, Díaz volverá a dirigir a Villa Dálmine casi un año después de esa última vez, cuando el Violeta celebró con un doblete de Renso Pérez y un gol de penal de Nicolás Álvarez en Caballito. JUEGA LA RESERVA. Esta tarde Villa Dálmine recibirá a Deportivo Armenio por una nueva fecha del Torneo de Tercera de Ascenso. El encuentro, que comenzará a las 15 horas, se disputará en la cancha principal del predio Héctor Fillopski ubicado sobre Ruta 6. En este certamen, el Violeta es líder de la Zona A con 18 puntos, producto de seis triunfos y dos derrotas en ocho presentaciones. Su último encuentro lo disputó la semana pasada, cuando cayó 3-0 frente a All Boys como visitante. NACIONAL B - 26ª FECHA VIERNES - 20.00 horas: Los Andes vs Atlético Paraná / Mauro Giannini SÁBADO - 15.30 horas: Flandria vs Brown (M) / José Sandoval - 15.35 horas: Nueva Chicago vs Douglas Haig (TV) / Pablo Dóvalo - 17.05 horas: Chacarita vs San Martín (T) (TV) / Pablo Giménez - 20.00 horas: Instituto vs Crucero Del Norte / Alejandro Castro DOMINGO - 15.30 horas: Juventud Unida (G) vs Brown (A) / Ramiro López - 16.00 horas: Gimnasia (J) vs Villa Dálmine / Pablo Díaz - 16.00 horas: Boca Unidos vs Almagro / Luis Álvarez - 16.15 horas: Independiente Rivadavia vs Ferro / Ignacio Lupani LUNES - 21.05 horas: Argentinos Jrs. vs Estudiantes (SL) (TV) / Nelson Sosa - 21.30 horas: Santamarina vs All Boys / Ramón Guaymas

Pablo Díaz. Foto: Twitter @VillaDalmineOK



Nacional B - Villa Dálmine:

Pablo Díaz, el árbitro en Jujuy

