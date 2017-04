La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/abr/2017 El HCD tiene hoy su primera sesión ordinaria de 2017









El PJ-FpV no asistirá a la sesión A través de un comunicado (ver página 5), el bloque de concejales del Partido Justicialista-Frente para la Victoria anunció que no participará de la sesión de hoy del Concejo Deliberante "en solidaridad con los trabajadores que hacen uso de su legítimo derecho a huelga, adhiriendo al paro nacional". Al mismo tiempo lamentaron el rechazo a posponer la sesión para mañana viernes y denunciaron "prácticas de apriete" contra trabajadores municipales de parte del gobierno local. El comienzo del año legislativo local está pautado para las 18.30, aunque está en duda por la presencia de los bloques de la oposición. El Presidente del HCD, Sergio Roses, aseguró que"hay muchos proyectos importantes para tratar en beneficio de la ciudad y sus vecinos". Luego de la Sesión Inaugural que contó con la participación del Intendente, Sebastián Abella, hoy se realizará la primera sesión ordinaria de abril del Honorable Concejo Deliberante de Campana. La convocatoria está pautada para las 18.30, aunque existen dudas sobre la presencia de los bloques de la oposición, dado que solicitaron posponer la sesión por el paro nacional, algo que finalmente no prosperó. Por eso, el PJ-FpV ya confirmó que no asistirá (ver recuadro) y en caso de plegarse el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane podría caerse la sesión por falta de quorum. Entre otros proyectos que se tratarían durante esta primera sesión, uno será la convalidación del acuerdo con provincia por la ampliación de la avenida Rivadavia. Se trata de un convenio que permitirá la llegada de 40 millones de pesos para la obra. "Hay muchos proyectos importantes para tratar en beneficio de la ciudad y sus vecinos que deben ser tratados en esta primera sesión", afirmó Sergio Roses, Presidente del Honorable Concejo Deliberante de Campana. A su vez, Roses remarcó: "Queremos lograr que el Concejo sea un ámbito con más participación ciudadana donde convivan el diálogo y la diversidad de ideas, generando así un debate de calidad y la búsqueda de consensos en los proyectos que mejoren la calidad de vida de todos los vecinos de Campana". Este año las sesiones se realizarán el primer y tercer jueves de cada mes en el turno vespertino, tal como se acordó en el 2016 y como siempre serán abiertas para todo aquel vecino que quiera presenciarlas, así como también verlas por internet en vivo.

Hoy se trataría la convalidación del acuerdo con provincia por la ampliación de la avenida Rivadavia. un convenio que permitirá la llegada de 40 millones de pesos para la obra.





LUEGO DE LA SESIÓN INAUGURAL, ENCABEZADA POR EL INTENDENTE, HOY COMIENZAN LAS SESIONES ORDINARIAS.



El HCD tiene hoy su primera sesión ordinaria de 2017

