Tras ser consagrado Delegado Regional de la CGT Zárate-Campana, Abel Furlán ratificó la postura que manifestó en su discurso de asunción, cuando pidió acciones "para que estos tipos (por el gobierno nacional) se vayan lo antes posible y nunca más vuelvan a gobernar nuestro país". Luego de ser confirmado como Delegado Regional de la CGT Zárate-Campana, el metalúrgico Abel Furlán ratificó lo que había afirmado momentos antes durante el discurso que cerró el Plenario Normalizador: "Llegó el momento de confrontar contra estas políticas que atentan contra la producción y el trabajo", aseguró el Secretario General de la UOM Campana y diputado nacional por el Frente para la Victoria. En la previa al diálogo con la prensa presente en el camping Islas Malvinas del Sindicato del Petróleo y Gas Privado, Furlán, en su discurso de asunción, había propuesto que desde la CGT Regional se impulse a la CGT Nacional "a que permita la necesidad imperiosa de utilizar a los confederales para ser parte de esa discusión (del plan de lucha) y para ser parte de la propuesta política que tiene que tener el movimiento obrero para que estos tipos (por el gobierno nacional) se vayan lo antes posible y nunca más vuelvan a gobernar nuestro país". Luego, consultado sobre frase final, el nuevo titular de la CGT Regional explicó: "Ya conocemos los argentinos y particularmente los trabajadores cuando se imponen estas políticas neoliberales cuáles son los resultados. No puede ser distinto. Vimos qué le pasó a España, a Europa, con las mismas recetas que nos impusieron a nosotros en los ´90. Y claramente al volver a retomar esas recetas en nuestro país, el resultado no puede ser otro. Entonces, como bien dije en el discurso, los dirigentes no podemos estar mirando para el costado y hacernos los distraídos cuando sabemos cuál va a ser el resultado de esto. Y llegó el momento de confrontar contra estas políticas que atentan contra la producción y el trabajo". En esa misma línea, Furlán agregó: "Las políticas neoliberales las tenemos que desterrar para siempre del país. No podemos estar los argentinos soportando que cada diez años venga un iluminado a querernos decir que los problemas que tiene Argentina se resuelven con ajuste, con desocupación, con más pobreza. Los argentinos ya vivimos esa receta: yo pertenezco a una generación que ha sufrido mucho, junto a mi familia, esas recetas. Lo digo abiertamente: soy de los que piensan que el pueblo argentino no puede seguir permitiendo que estas políticas neoliberales sigan gobernándonos. Y claramente no hay una intención de este gobierno de cambiar las políticas, lo dice el propio presidente: va a profundizar el modelo. Y como resultado no va a ser otro que el de los 90, no vamos a estar esperando estar revolviendo los tachos de basura para tener algo para comer, sino que vamos a dar la pelea antes". Por eso, el dirigente metalúrgico explicó la propuesta que llevarán desde la Regional Zárate-Campana a la CGT: "Pretendemos la posibilidad de armar los confederales, donde vayamos todas las regionales a discutir los planes de lucha, a definir qué políticas vamos a llevar adelante a lo largo y ancho de nuestro país. Porque no es una pelea sola de la Regional Zárate-Campana: hay una pelea de todo el movimiento obrero en su conjunto a nivel nacional. O sea que si somos capaces cada una de las regionales de ir a expresar la realidad que tenemos en nuestro distrito, seguramente vamos a ayudar a la cúpula de la CGT a parir el mejor plan de lucha y de resistencia contra estas políticas". SOBRE EL PARO DE HOY. "Todas las organizaciones gremiales están abocadas a que este paro se cumpla a rajatabla, porque es la primera medida que tenemos los trabajadores y que nos marca la Constitución. Es una medida de protesta para visibilizar que los trabajadores estamos mal, que las empresas se siguen cerrando, que los comercios se siguen cerrando y que el poder adquisitivo de los trabajadores está pulverizado. Y si encima no nos permiten paritarias libres y nos quieren poner un techo del 17% en la discusión paritaria, claramente no nos dejan más alternativas que salir a expresar nuestra voluntad a las calles". TAMBIÉN CUESTIONÓ A ABELLA. Consultado sobre la denuncia público del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana respecto a las presiones de la gestión municipal para no adherir al paro de hoy, Furlán señaló: "Claramente el Municipio de Campana representa la política neoliberal que está llevando a cabo la gobernadora y el presidente Macri. Son coherentes con lo que pregona su presidente. Nosotros vamos a resistir a eso, vamos a dar batalla y pelea a esa situación porque sabemos que este no solo es un gobierno neoliberal sino también mentiroso. Los trabajadores de la UOCRA, por ejemplo, hace rato que esperan que la obra pública se inicie. Y el intendente, en vez de estar convocándolos a los trabajadores a participar de su tarea normal y habitual el día 6, tendría que hacer eso con Axion para que inicie su obra para que los trabajadores tengan trabajo. Esos 600-700 puestos de trabajo que les viene prometiendo hace un año y medio y que todavía no se han concretado".

FURLAN, JUNTO A FRANCISCO "BARBA" GUTIÉRREZ, DURANTE EL PLENARIO NORMALIZADOR REALIZADO EL MARTES EN EL CAMPING DE PETROLEROS. SOLICITADA: Ante las presiones, ¡la Constitución Nacional! La CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO, REGIONAL CAMPANA-ZÁRATE, se solidariza con los compañeros trabajadores municipales de Campana en el ejercicio de su legítimo derecho a adherir al Paro Nacional convocado por la CGT de la República Argentina, el día 6 de Abril de 2017. A su vez, rechaza y repudia todas las acciones de presión ejercidas por el titular del Poder Ejecutivo Municipal, Sebastián Abella, que atentan contra el derecho constitucional de huelga.

