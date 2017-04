La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/abr/2017 Cerró el recreo Blondeau







La falta de turistas y las deudas hicieron que Don Firpo bajara los brazos. El lugar, declarado Patrimonio Histórico de Campana, cerró sus puertas tras 96 años de actividad. Canal Alem y Río Carabelas es la estratégica "esquina acuática" donde, en 1921, Desiderio Blondeau eligió instalar su almacén de ramos generales con el objeto de abastecer a la creciente y pujante población isleña de principios del siglo pasado. El almacén está en pie y era el corazón del Blondeau los días de semana y sobre todo los meses de invierno; mientras que el recreo propiamente dicho, con su área de camping y cabañas, cobraba vida particularmente los sábados y domingos. Todo eso dejó de pasar lenta pero inexorablemente: la población de la isla cada vez es más escasa, y los prohibitivos precios de la lancha de pasajeros (que además funciona sólo los fines de semana), dieron la estocada final. Fue así que Don Ismael Firpo (78), quien regenteaba el lugar desde 1962, cansado de remar entre deudas y la ausencia de pobladores y turistas, bajó oficialmente los brazos semanas atrás. "Al decaer la actividad comercial por la cual me encuentro habilitado y con la intención de conseguir gente interesada en seguir con dicha explotación, solicito se me otorgue cese temporario hasta fin de año para poder transferir, alquiler y/o vender", dice el escrito presentado el pasado 10 de marzo ante el Ejecutivo y el HCD, ingresado con el Número de Expediente 38127/17. Tal vez, Firpo encuentre un emprendedor interesado antes de fin de año. De no ser así, el lugar declarado Patrimonio Histórico y Cultural de Campana en 2008, habrá cerrado sus puertas para siempre.

El lugar, declarado Patrimonio Histórico de Campana, cerró sus puertas tras 96 años de actividad.





DON ISMAEL FIRPO REGENTEABA EL LUGAR DESDE 1962..





El salón de baile del Blondeau, joya arquitectónica de nuestro delta, fue inaugurado en 1928. (Foto: Matías Barutta).



Cerró el recreo Blondeau

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: