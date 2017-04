Cada día se valora más el sexto sentido para los negocios. En las mesas de novedades de las librerías podemos ver ediciones cada vez más inclinadas al despertar de la sensibilidad y la percepción a la hora de tomar decisiones empresariales, elegir un gerente o invertir en un producto. La propaganda televisiva y el cine incorporan personajes que confían en el mensaje de sus sueños, ángeles protectores y tutores familiares que han muerto. Las series de Netflix, que reflejan el modo de vida norteamericano y sus temas en alza, basan sus tramas muchas veces en la intuición de sus protagonistas. Se revelan secretos de exorcismo y se entrevistan a estigmatizados.

¿Estaremos viviendo un despertar de la conciencia? O vaciaremos de contenido todo lo profundo y sagrado del ser humano para convertirlo en un producto de venta libre?.

En el pasado, no tan lejano, encontrar un texto hermético que contuviera claves verdaderas para despertar la intuición era todo un desafío. Los profesores de Yoga se preparaban décadas antes de ponerse ante sus alumnos. Se viajaban miles de kilómetros para escuchar a los chamanes. Hoy los tenemos en los kioscos, on line o a la vuelta de la esquina. Panópticos, agudicen sus sensores. No se transformen en consumistas de la espiritualidad de paso.