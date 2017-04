La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/abr/2017 Solicitada:

Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente Popular





Paro Nacional para avanzar en la lucha El 6 de abril, todo el movimiento obrero, junto a importantes sectores populares, realizarán el primer paro nacional contra la política del gobierno de Macri. Este paro nacional se construyó desde abajo en las luchas contra la política macrista que profundizó el hambre y la pobreza que dejo el gobierno kirchnerista. Un gran simulador Fueron 15 meses en los que el gobierno va siendo calado por amplios sectores populares en su doble discurso. La mentira de "pobreza cero con trabajo de calidad" frente a la realidad del aumento del hambre y la miseria. La mentira del "aluvión de dólares" que nos iba a sacar de la crisis, y la realidad del ajuste que descarga la crisis sobre los trabajadores y el pueblo, y endeuda a la Nación. El uso de la herencia de miseria, crisis, corrupción y mafias, para tapar el agravamiento de esos sufrimientos. Fue quedando al desnudo este gobierno de ricos para ricos. De grandes empresarios y terratenientes latifundistas que engordan sus bolsillos a costa del pueblo. Un presidente que no sabe la miseria de los jubilados que cobran la mínima, y que se burla de los de más abajo que pagan con sus planes sociales de miseria los micros con los que se movilizan y el choripán con que hacen el aguante en sus luchas. El presidente es un gran simulador. Impulsó una movilización con su enorme equipo para manipular redes sociales, para forzar la polaridad con Cristina. Y Cristina agita su "volveremos" como si no tuviera un 70% de los argentinos en contra. Paro nacional activo y plan de lucha La huelga docente continúa esta semana, con paros en la provincia de Buenos Aires y otras provincias, y paro nacional. Los docentes siguen siendo la vanguardia de la lucha contra los topes salariales que pretende imponer Macri, y en defensa de la educación pública. Es una lucha dura y prolongada. Si triunfan los maestros triunfamos todos. En una Argentina que viene con oleadas de masas en las calles el Paro Nacional va a unir a trabajadores, campesinos, originarios, mujeres, jóvenes y demás sectores populares. El paro nacional no debe ser "dominguero y para descomprimir", como pretenden los colaboracionistas con Macri, sino el comienzo de un plan de lucha para torcerle el brazo al ajuste, la entrega y la represión. La gran batalla política Contradiciendo el discurso oficial, la realidad es que crece la inflación, el hambre, la desocupación, los despidos y las suspensiones, los cierres de fábricas y comercios., etc. Con un balance económico malo el gobierno de Macri ectoraliza todo. Trata de achicar el escenario político a la polarización con Cristina. Con el pueblo en las calles y un inmenso debate en las masas, está en curso una gran batalla política que definirá el resultado electoral y el curso de la Argentina. En su "marcha de la democracia", Macri chantajeó, sobre todo, a los que le prestaron el voto, y lo apoyan para que no vuelva Cristina. Trató de contener la fuga que se evidenció en las masivas movilizaciones de marzo. Hay muy buenas condiciones para construir una gran fuerza popular, patriótica y democrática en el FRENTE POPULAR que recoja los reclamos y las urgencias de la protesta popular. Una fuerza para una salida popular, que tenga como ejes las condiciones dignas de vida del pueblo, el trabajo y la producción nacional, y la soberanía sobre los recursos naturales y estratégicos. Para acabar con la dependencia y el latifundio, y con el Estado corrupto y mafioso que sostiene esas lacras. El Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), que completa su Congreso el 22/4, el Partido Comunista Revolucionario (PCR) con su campaña de afiliación y de prensa, las fuerzas del FRENTE POPULAR, y el FRENTE SOCIAL Y POPULAR SANTAFESINO, junto a muchos con los que compartimos las calles y la lucha por una patria nueva, vamos por esa pulseada. PARTIDO DEL TRABAJO Y DEL PUEBLO EN EL FRENTE POPULAR

