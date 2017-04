La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/abr/2017 La juventud de ”Vecinos por Campana” organizó un encuentro en el barrio Siderca rojo







Cerca de 40 jóvenes pudieron compartir ideas y propuestas para la ciudad. Su referente, Juan Pablo Fernández, aseguró que aspiran a una renovación dirigencial dentro del PJ. La juventud de Vecinos por Campana organizó días atrás una cena en el barrio Siderca rojo donde participaron cerca de 40 jóvenes, compartiendo distintas propuestas e ideas para la ciudad. Al respecto, el referente de la Juventud de Vecinos por Campana, Juan Pablo Fernández, comentó: "Fue un encuentro común para los jóvenes que militan conmigo ya hace tiempo. De los 40 que participaron de la cena hay 20 que ya vienen trabajando dentro de nuestra agrupación, o acompañándome en la JP. Otros 20 nuevos pudieron escuchar la propuesta que tenemos para Campana y sumarse a trabajar en conjunto". "Compartimos un momento y les contamos hacia dónde vamos con el frente, el rol que pretendemos de la juventud en las próximas elecciones, y fundamentalmente de qué lado estamos. En estos tiempos de armado se han dicho muchas cosas, con quien estamos, con quien no, y para quien jugamos. Por suerte quienes nos acompañan saben bien para donde juego. Actualmente participo como referente de JP de Campana y estamos peleando para que nos den la oportunidad de ir a una interna dentro el PJ en las próximas elecciones", explicó Fernández, quien estuvo acompañado por Ruli Galarza, referentes del espacio. Sobre la posibilidad de avanzar en una lista de unidad dentro del peronismo, aseveró que ellos están "abiertos al dialogo" y no tienen problema en sentarse "a hablar con cualquiera". Sin embargo, remarcó que creen "firmemente en una renovación dirigencial". "De acá en adelante cada cual tiene que hacerse cargo del espacio que le toca ocupar, y hay muchos que no quieren dejar sus lugares. El problema de algunos compañeros es que después de tantos años tomaron como ´propio´ un lugar que le corresponde a todos los compañeros y no te dejan pelearla. Los que ocupamos este frente hemos militado mucho por el partido y consideramos que estamos más que preparados para tomar un rol preponderante y conducir el peronismo a la victoria en las próximas elecciones", afirmó.



