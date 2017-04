P U B L I C



Para el titular del bloque Cambiemos sería inédito que "representantes del pueblo se sumen a una huelga". "Esto podemos entenderlo si lo hace un trabajador que tiene este derecho, pero un concejal que cobra una dieta para representar a su ciudad, no", enfatizó. El presidente del bloque de Cambiemos, Mariano Raineri, aseguró que espera que la sesión ordinaria de hoy se realice con absoluta normalidad, a pesar del paro nacional. "Nosotros respetamos el derecho a huelga de los trabajadores, pero ese respeto también incluye a los que eligen ejercer su derecho a trabajar, así que no hay impedimentos para que la sesión se haga con normalidad", enfatizó el también titular de ANSES. "Hemos tomado conocimiento en las últimas horas de que algunos concejales piensan hacer paro y no venir a cumplir con su tarea. Esperamos que esto no se dé así, que recapaciten y entiendan que ellos son representantes de los vecinos y no pueden tomarse el día", explicó. Además, según detalló, hay proyectos importantes a ser tratados hoy, fundamentalmente un convenio que deben ratificar los ediles que le permitirá a la ciudad recibir cerca de 40 millones de pesos del gobierno provincial para hacer la obra de ensanche de la avenida Rivadavia. "Debemos actuar con responsabilidad y cumplir con nuestro deber", concluyó.

Mariano Reineri, titular del bloque Cambiemos



Raineri: ”Sería vergonzoso que algunos concejales hagan paro”

