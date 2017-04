Cazador arremetió duro contra los que pidieron postergar la sesión

"¿Los tres meses de receso no les fueron suficiente para descansar?", cuestionó al ser consultado sobre el pedido opositor para que la primera sesión ordinaria del año se traslade al viernes. El concejal de Primero Campana, Carlos Cazador, salió al cruce de los ediles opositores que le solicitaron al Presidente del HCD posponer por 24 horas la primera sesión ordinaria del año debido al paro obrero convocado para hoy. "La verdad es que cuando leí el pedido se me cayó la cara de vergüenza. Tres meses estuvimos los concejales de vacaciones, ¡tres meses! ¿Qué no les fue suficiente para descansar?", preguntó con ironía Cazador, visiblemente molesto por la solicitud firmada por los bloque del PJ-FPV, Frente Renovador y UV Calixto Dellepiane. El edil aseguró que "a pesar de que se plieguen a la medida de fuerza los trabajadores del HCD, se está en condiciones de sesionar", ya que "los concejales, el presidente del HCD, la secretaria y los proveedores de servicios están obligados a ir". "Con eso alcanza para sesionar. Y si tenemos que armar el recinto nosotros, llegamos más temprano y lo hacemos. Buenos, al menos los que querramos agachar el lomo y laburar un poquito", lanzó. "Adelantándome a críticas populistas, desde ya que no estoy menospreciando la labor de los trabajadores municipales. Tan solo no la pongo como excusa para no ir a trabajar. A nosotros nos eligieron los vecinos y después de haber estado de receso por tres meses, no podemos pretender patear la pelota para adelante", añadió. Y señaló la urgencia de darle entrada a proyectos "para mejorarle la vida a los campanenses". "Yo tengo el compromiso del Gobierno de que este año se va a aprobar el Defensor del Pueblo. Estoy ansioso entonces de que sea bajado a las comisiones para su discusión y pronta aprobación. Lo mismo con otros proyectos tendientes a la reparación de calles y a la realización de obras públicas en los barrios", afirmó. "Si Calle y Ghione no quieren ejercer como abogados mañana, que no lo hagan. Si Chesini no quiere ir a abrir su sindicato, que no vaya. Si Bonola no está en el consultario, es su derecho. No estoy en contra del derecho a huelga: lo que quiero es a los concejales trabajando las 24 horas por Campana. Y sino, que se vayan a hacer otra cosa", concluyó.



Cazador arremetió duro contra los que pidieron postergar la sesión

