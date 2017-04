TPi, es la constante matemática más famosa del mundo. El hombre tardó milenios en descifrar el número..., y, aún no ha llegado a una respuesta final. Como aprendimos en la escuela, Pi representa el número que se obtiene al dividir la longitud de una circunferencia por su diámetro, es decir: 3,14159265... El 3,14 encierra la elección del Día de Pi en EE UU: 14 de Marzo. Casualmente coincide con la fecha de nacimiento de Albert Einstein. Pi, es la décimo sexta letra del Alfabeto Griego y la constante más conocida en el mundo matemático. Pi, tiene un halo de misterio; durante 3500 años, matemáticos de todo el mundo han intentado llegar a la cifra final del número Pi, también llamado "la cuadratura del círculo", llegando a la conclusión de que literalmente es imposible llegar a Pi, porque sus dígitos llegan hasta el infinito. Pi, aparece en todas partes. En Matemática, figura en muchas ecuaciones fundamentales que no tienen nada que ver con los círculos. En la Ciencia, Pi, es inseparable de la medición de todo, desde las olas del mar a las estadísticas económicas. Pi, se encuentra en las mediciones de la Gran Pirámide de Giza, en Egipto. Si se divide la longitud de un río desde su origen hasta su desembocadura a través de una pendiente suave por su longitud directa a "vuelo de pájaro"..., se obtiene Pi. Los eruditos religiosos dicen que El Antiguo Testamento, al describir las medidas del Templo de Salomón, implican, Pi. El número Pi, representa un patrón de la naturaleza; es tan importante porque no se puede eludir que acompañe a cualquier figura o cuerpo redondo. Ésto tiene incidencia en la Geofísica, la Astronomía, la Ingeniería Mecánica, o en el material necesario para la construcción de un oleoducto, la capacidad de los depósitos de combustible, y muchos otros casos de la industria y las aplicaciones prácticas de la Ciencia y la tecnología, así como el cálculo de las distancias geográficas para la programación de las rutas aéreas y los viajes espaciales, debido a que Pi, también está presente en el cálculo de las órbitas planetarias. ¿Qué misterio rodea a esta constante universal Pi, de naturaleza tan simple, pero que aparece en las situaciones matemáticas más diferentes o diversas, atrayendo a muchos matemáticos de todas las épocas, desde la India y el resto de Oriente, hasta el mundo Occidental?. tal vez, no se llegue nunca a desentrañar ese misterio. Como curiosidad cabe agregar que muchos científicos sostienen que cuando el zángano insemina a la abeja reina, los huevos son fecundados de una manera selectiva. Esta forma de fecundar sus huevos responde a la "Sucesión de Fibonacci", de la siguiente manera: 1,1,2,3,5,8,13,21,..., siendo el número dado la suma de los dos anteriores. Ésto hace que la proporción de machos y hembras siempre de un número Pi. Si se divide el número de abejas hembras por el de machos de cualquier panal del mundo, siempre se obtendrá el mismo número: 3,14159265...

El número más misterioso del mundo

Por Angela Monsalvo

