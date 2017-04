La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 06/abr/2017 Exaltación de la Cruz:

Hace ya varias semanas que en el sector céntrico de Los Cardales se vienen reiterando hechos delictivos de distinta consideración que están generando inquietud y preocupación en los vecinos. El más reciente, y que desató las muestras de solidaridad y acompañamiento general, fue el ocurrido en la casa de la familia Venturino, cuyo padre de familia es hermano de la concejal de la UCR, Graciela Venturino. El robo ocurrió en la noche del domingo o madrugada del lunes, y la duda está dada porque los dueños de casa no la habitan permanentemente, y la intrusión fue detectada recién el martes. Según comentó la familia, los ladrones ingresaron violando la reja de la ventana de un baño, y sustrajeron un televisor, un dvd y diversos objetos. La policía se presentó apenas fue realizada la denuncia, y también hizo su trabajo la Policía Científica, que pudo saberse que halló material genético de por lo menos una persona. Ahora resta aguardar la realización de los distintos análisis y pericias sobre la muestra, con la esperanza de que se logre una identificación positiva que conduzca a los autores del robo. Interviene en la investigación la Fiscalía de Exaltación de la Cruz a cargo del Dr. Juan Manuel Esperante. Con anterioridad a este hecho, se produjeron otros robos y asaltos en distintas casas de familia, y locales comerciales, destacándose el sucedido a la carnicería de la calle Belgrano frente a la estación. No hay nada que haga suponer que exista un hilo conductor entre los distintos hechos delictivos, ya que fueron realizados de distintas maneras, en distintas zonas del pueblo y con distintas metodologías, pero entre todos configuran una situación preocupante que tiene a los vecinos de Los Cardales en vilo. Salvo algún caso aislado, no se están dando casos de violencia física contra las víctimas, ya que en su mayoría no estaban presentes en los domicilios al momento de ocurrir el robo, o accedieron al pedido de los delincuentes sin oponer resistencia. De cualquier modo, entre la gente de Cardales es comentario cotidiano el tema de la inseguridad, y en general la certeza mas palpable es que el pueblo va perdiendo de a poco la tranquilidad de otrora, y se está pareciendo cada vez mas a otras localidades vecinas, que han crecido mucho y vienen sufriendo el crecimiento de la violencia delictual en gran medida. En Los Cardales, y en general en todo Exaltación de la Cruz, no se verifica en la realidad una ola delictiva importante, pero es claro que los tiempos cambian, y las nuevas épocas traen nuevos problemas. Con nostalgia y melancolía, la gente se va acostumbrando a ya no dejar la puerta sin llave, o a encadenar motos y bicicletas, o a poner rejas, cerrojos y alarmas por todos lados. El pueblo idílico en el que todos se conocían y donde nunca pasaba nada, poco a poco va dejando de existir, dando paso a una sociedad mas diversa, mas compleja y con las contradicciones que genera el crecimiento desigual, la falta de oportunidades y un sistema económico expulsivo que empuja cada vez a mas gente a los bordes de la legalidad.



