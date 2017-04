Ya está todo listo en la Biblioteca Popular de Los Cardales para que el sábado próximo arranquen, como todos los años, las clases de apoyo escolar que se dictan en la institución. Las clases de apoyo abarcan a todos los niveles escolares y a los distintos espacios curriculares. El formato en que se dictan las clases está especialmente destinado a niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje y están orientadas como un refuerzo importante en las tareas escolares y una herramienta para asegurar el aprendizaje efectivo, en todos los casos adaptadas a la realidad particular de cada chico, y pensando en las dificultades que vivan los chicos. Además, la Biblioteca Popular iniciará próximamente un taller de alfabetización para adultos, que estará a cargo de la psicopedagoga Naty Vega. A respecto se realizará una primera reunión preparatoria, con la participación de los interesados en inscribirse en el talller, que será este sábado de 14.30 a 16. El taller de alfabetización de adultos que dicta la biblioteca se inspira en la deuda que la sociedad tiene con mucha gente que ya no se encuentra en edad escolar, pero que no ha logrado adquirir las competencias necesarias para la lectura y la escritura. Desde ya, los cursos y talleres que brinda la Biblioteca son libres y gratuitos, y están abiertos a toda la comunidad.



Exaltación de la Cruz:

Inician las clases de apoyo y alfabetización para adultos en la Biblioteca Popular de Los Cardales

