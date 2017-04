Como decíamos ya en otras notas estamos en una temporada de transición con respecto a las especies que habitan nuestros ríos, tal es así que de repente nos encontramos con especies de primavera/verano que hasta hace solo unas semanas se daban bien y de buen porte y hoy ya no podemos dar con ellas, algo sumamente normal para el mes de Abril de cada año donde las temperaturas del agua ya bajaron por la mañana entre 8 y 10 grados, por lo que hay que esperar hasta que aproximadamente en la primer semana de Mayo ingrese el pejerrey para quedarse tal vez con suerte hasta el mes de agosto o primera quincena de septiembre. Es así que con el amigo y colaborador Gustavo Sandoval salimos rumbo a la guardería náutica del Camping Recreo Keidel donde tengo en guarda mi embarcación, previa parada por unas buenas porciones de carnadas en La Estación del Pescador del amigo Tono Ciliberti a metros del peaje Zarate Brazo Largo, ya con todos los elementos necesarios a bordo y motor en marcha salimos lentamente aguas arriba del pasaje Talavera donde después de navegar unos minutos nos amarramos para armar nuestros equipos. En primer lugar la idea era realizar una deriva a camote con la embarcación y cañas de dos metros setenta, con reeles medianos cargados con nailon del 40 mm embebidos en flota líneas y boyas con brazoladas entre los cincuenta centímetros y metro cincuenta con liders de acero, donde realizamos y probamos distintos encarnes con morenas, anguilas, filet de sábalo fresco, mojarrones y tripa de pollo en busca de las posibles especies como Dorados, Surubí, mandubí y pati además de cualquier otra especies que se sintiera tentado por nuestros ofrecimientos. Nuestro garete fue de aproximadamente unas dos horas y media donde bajamos por el Talavera y llegamos aguas abajo del Guazú hasta casi la Paloma. En un día muy complicado por el fuerte viento noreste y en donde los resultados fueron completamente nulos, por lo que decidimos realizar unos intentos en la pesca a la espera de fondo, donde agregamos al menú lombrices, grasa, maíz fermentado y maza con el único resultado de capturas de armaditos muy chicos, pero como muchos sabemos cuando el pez no come en los grandes ríos hay que probar en los canales y arroyos, de esta manera navegamos por unos minutos aguas arriba y otro tanto dentro del Brazo Largo pasando el camping el Lavarropas, aquí acondicionamos nuestros equipos livianos compuestos por varas de metro ochenta a dos metros diez, con reeles de los denominados huevitos con nailon del 0,27 mm plomitos de no más de 40 gramos, con anzuelitos corvineros chicos numero 2 realizando encarnes con pulpitos de lombriz y los piques no se hicieron esperar dándose en principio muchos bagres amarillos como para realizar generosos encarnes y entreverados con estos algunos que calificaban más que bien entre los 500 y 800 gramos. La sorpresa fue encontrar en el Brazo Largo muy lindos pati casi del mismo peso y tamaño que los amarillos y realizando intentos con un plomito pasante de 10 gramos liders de acero, anzuelo Mustad 7/0 encarnado con bagrecitos amarillos tuvimos un par de lindas corridas hasta que al final pudimos lograr la captura de un lindo doradillo de unos dos kilos y medio el que después de la foto regresamos a su hábitat. Entérate del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz todos los días jueves de 20:00 A 22:00 Hs con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, conducción y dirección general Luis María Bruno y como ya es costumbre toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas, comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar

Doradillo que promedio los dos kilos y medio en el Brazo Largo.



Semanario del Pescador:

El Brazo Largo recompensó nuestra salida

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: