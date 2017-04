Ayer, en el predio de Ezeiza de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se realizó el sorteo de esta nueva edición de la Copa Argentina. A diferencia de otros años, los clubes tuvieron que clasificar al certamen por sus respectivos campeonatos y no jugaron cruces previos, salvo las instituciones del Federal A y Federal B. Así, por ejemplo, Villa Dálmine no estará participando en esta oportunidad, dado que no pudo culminar entre los mejores 12 de la primera rueda del actual campeonato del Nacional B. Esta Fase Final la componen los 30 equipos de Primera División y 34 clubes que representarán al Ascenso. Y de esta manera, quedaron definidos los cruces de los 32avos de la Fase Final: River Plate vs Atlas; Boca vs Gimnasia y Tiro de Salta; Independiente vs Deportivo Camioneros de Luján; San Lorenzo vs Cipolletti de Río Negro; Racing vs Mitre de Santiago del Estero o Unión Aconquija; Vélez Sarsfield vs L.N. Alem; Newell´s vs Central Norte de Salta; Estudiantes (LP) vs Pacífico de General Alvear; Gimnasia (LP) vs Defensores de Belgrano de Villa Ramallo; Banfield vs Chaco For Ever; Huracán vs Defensores Unidos; Quilmes vs Gimnasia de Mendoza; Lanús vs Sportivo Barracas; Arsenal vs Sacachispas; Rosario Central vs Cañuelas; Defensa y Justicia vs Sol de Mayo de Río Negro; Temperley vs Sportivo Las Parejas; Tigre vs Deportivo Riestra; Argentinos vs Instituto (C); Sarmiento vs Brown (A); Unión de Santa Fe vs Nueva Chicago; Talleres de Córdoba vs Defensores de Belgrano; Colón vs Independiente Rivadavia; Atlético Rafaela vs Almagro; Belgrano vs Estudiantes de Caseros; San Martín de San Juan vs Atlanta; Godoy Cruz vs Santamarina de Tandil; Aldosivi vs Central Córdoba (SdE); Olimpo vs Ferro Carril Oeste; Patronato vs Deportivo Morón; Atlético de Tucumán vs All Boys; y Guillermo Brown (PM) vs Chacarita.

Foto: Twitter @Copa_Argentina



Se sorteó la Copa Argentina

