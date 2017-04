La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/abr/2017 HCD: Por falta de quórum, se cayó la primera sesión ordinaria del año







Los concejales de los bloques PJ-FpV, Frente Renovador y UV Calixto Dellepiane no se presentaron en consonancia con el paro. Así, no se pudo validar el convenio para que Provincia envíe los fondos para comenzar a reformar la avenida Rivadavia. A las habituales imágenes que se repiten en cada jornada de paro nacional, ayer se sumó otra llamativa y singular: un Concejo Deliberante semivacío por el pliegue a la protesta de los ediles de la oposición. "Para mí es inédito", aseguraba Carlos Cazador. En sus más de 20 años como concejal, solo recordó una situación similar en la que, "aun con mayoría peronista", se pudo sesionar. Pasadas las 18:30, la presidencia del HCD hizo sonar el timbre convocando a todos los bloques para el inicio de la sesión ordinaria, la primera de este año legislativo. Ya se sabía que ni el PJ-FPV, el Frente Renovador y la UV Calixto Dellepiane se encontraban en el Palacio Municipal y que, por tanto, la sesión naufragaría. Así se lo habían anticipado a Sergio Roses por la mañana. "Francamente no entiendo esta postura. La democracia se ejerce asistiendo y debatiendo, no dar quorum por un paro es irresponsable", expresó anoche titular del HCD. "El sábado se aprobó el horario de las sesiones cuando ya se sabía que había un paro general. En menos de una semana, pidieron replantear el calendario sin justificar", agregó. El martes, los concejales le habían pedido a Roses aplazar 24 horas la sesión. El argumento: darle la posibilidad a los trabajadores municipales de adherirse a la huelga y no hacerlos ir a trabajar en el día de la ordinaria. La solicitud no prosperó. "Esta es la cuarta sesión sin quórum desde el último cambio de gobierno", lamentó Roses. "Esta situación habla de una falta de apreciación de las prioridades que hoy no han sido respetadas, por eso desde mi rol los invito a que trabajen, les corresponde venir a dar los debates, plantear los puntos de vista para lograr que sus ideas se plasmen en los proyectos que mejoren la calidad de vida de los vecinos de Campana", concluyó el Presidente del HCD. En esa misma línea se expresó también Mariano Raineri: "Tenemos diez concejales que sistemáticamente han decidido faltar, han decidido desoír la carga público que nos dieron todos los vecinos", afirmó. "Espero, ya que ellos dicen acompañar las dificultades económicas de los trabajadores, que pongan a disposición en forma inmediata su dieta, porque creo que la están percibiendo sin hacer nada a cambio", añadió el titular del bloque Cambiemos. Si bien por ser la primera sesión del año no había proyectos en cola a tratar, el Gobierno esperaba que el HCD diera, sobre tablas, luz verde al convenio mediante el cual Provincia girará fondos para la reforma de la avenida Rivadavia (desde el Arco hasta la rotonda de Las Acacias). El sábado, durante su discurso inaugural del año legislativo, el intendente Abella había adelantado esta posibilidad. "Hay 62 asuntos entrados que no van a ser estudiados a partir de la próxima semana porque hoy no se sesionó. Algunos presentados por los propios concejales ausentes", señaló Roses. En efecto, entre los asuntos entrados estaban los proyectos de ordenanza para derogar la Tasa de Red Vial y crear el Defensor Comunal (Frente Renovador); uno pidiendo instalar una terminal de RAFAM de consulta e impresión permanente (UV Calixto Dellepiane); y otro para la construcción de baños públicos en las plazas Eduardo Costa e Italia. Raineri indicó que ante la falta de quórum tampoco podrán comenzar a funcionar las comisiones legislativas. No obstante, avisó que Cambiemos buscará "impulsar comisiones plenarias para que esto no suceda" y para que, así, el HCD vuelva a tener actividad legislativa. "Nosotros estamos acá por una carga pública: 24 horas por día, 365 días al año. Los concejales están desconociendo para qué están o demostrando que solamente vinieron para obtener una ventaja particular", remarcó el presidente de la bancada oficialista. Además, Raineri lamentó que por la ausencia de la oposición los vecinos vean demorados "40 millones de pesos que les iban a cambiar la vida", en referencia a la inversión prevista para la Rivadavia. "Entendemos que hoy lo que más importaba era habilitar la llegada del dinero", expresó. En línea, Cazador criticó que el convenio no se haya validado. "He escuchado muchas veces a Stella (Giroldi) y Jorge (Varela) pedir la aprobación de un convenio de manera urgente porque si no Campana perdía ese dinero. Esa plata que no se acepta, por ahí alguien viene de otra ciudad y nos las saca. Acelerar ese trámite es fundamental", aseveró el edil de Primero Campana.

LAS BANCAS OPOSITORAS VACÍAS, LA IMAGEN DE AYER EN EL SALÓN BLANCO DEL CONCEJO DELIBERANTE.





"Francamente no entiendo esta postura. La democracia se ejerce asistiendo y debatiendo, no dar quorum por un paro es irresponsable", expresó anoche el presidente del HCD, Sergio Roses.





RAINERI Y CAZADOR, DIALOGANDO AYER EN EL RECINTO. AYER VOLVIERON A CRITICAR DURAMENTE A LOS CONCEJALES QUE NO DIERON QUORUM.





VECINOS PRESENTES AYER EN EL SALÓN BLANCO. ESTABA PAUTADO QUE AYER SE UTILICE LA BANCA ABIERTA Y PARTICIPATIVA DEL CIUDADANO. Las justificaciones del PJ-FPV y el Frente Renovador A través de distintos medios, los concejales opositores explicaron por qué faltaron a la sesión ordinaria de ayer. Los primeros en hacer pública su postura fueron los ediles del PJ-FPV, quienes se ausentaron "en solidaridad con los trabajadores que hacen uso de su legítimo derecho a huelga, adhiriendo al paro nacional". "No entendemos la actitud del oficialismo al rechazar posponer la sesión para mañana, ya que la misma consiste prácticamente en un hecho administrativo, donde los proyectos presentados por los distintos bloques serán derivados a sus respectivas comisiones", añadieron en una solicitada publicada en la edición de este jueves. En tanto, desde el Frente Renovador manifestaron que le pidieron "sensibilidad social al oficialismo" y que la sesión se pospusiera para el viernes "a fin de respetar el derecho a huelga". Además, sostuvieron que no tuvieron tiempo para "estudiar debidamente los expedientes que el oficialismo pretendía tratar a las apuradas y sin la información suficiente". "Actúan de manera compulsiva, en contra sus propios intereses, y en contra de los intereses de la comunidad", criticaron.

