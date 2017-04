La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/abr/2017 Nacional B:

El plantel viajará en colectivo hasta el Norte argentino, donde el domingo enfrentará a Gimnasia por la 26ª fecha. El defensor Ariel Coronel será baja por una molestia muscular. Villa Dálmine comenzará hoy a afrontar uno de los viajes más desgastantes que le depara el campeonato del Nacional B: es que el domingo, desde las 16 horas, enfrentará como visitante a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por la 26ª fecha del torneo. Es que el plantel Violeta no sólo deberá trasladarse 1.270 kilómetros para afrontar este compromiso, sino que además, por las vicisitudes económicas, realizará el viaje en colectivo. La partida está pautada para hoy a las 15 horas. Antes, el entrenador Facundo Argüello dispondrá del último entrenamiento en nuestra ciudad y, en la previa al viaje, los convocados compartirán un almuerzo antes de subirse al micro que los depositará en Jujuy. En cuanto a lo futbolístico, el cuerpo técnico sumó una mala noticia en la semana: por una molestia muscular, el defensor Ariel Coronel será baja frente a Gimnasia. Así, de no mediar sorpresas, el paraguayo Ángel Alonso formará dupla con Rubén Zamponi en la zaga central. Quien evolucionó favorablemente de su lesión fue Lautaro Fórmica. El lateral izquierdo ya entrena a la par de sus compañeros, aunque recién estaría disponible en la próxima fecha, cuando el Violeta reciba a Nueva Chicago. Una situación similar atraviesa el delantero Pablo Burzio, quien se desgarró ante Juventud Unida de Gualeguychú y fue baja frente a Los Andes. El que sí está listo para volver en el mediocampo es el capitán Horacio Falcón, quien cumplió su sanción por acumulación de amarillas y será nuevamente uno de los volantes centrales. Lo que no está claro todavía es si regresará en reemplazo de Fabrizio Palma o si será Jonathan Figueira quien deje su lugar entre los titulares. Luego, Pablo Ruiz dejó atrás la sobrecarga muscular que lo afectó la semana pasada y, se estima, continuará como titular, al igual que Ezequiel Cérica. Así, la duda en ofensiva para completar la formación que Argüello presentaría en Jujuy está entre Leonardo Carboni (titular ante Los Andes), Juan Manuel Mazzocchi y Lucas Favalli. Claro: al igual que la duda entre Palma y Figueira en el mediocampo, mucho dependerá del esquema que elija el entrenador para enfrentar a Gimnasia. Eso recién se conocerá en Jujuy, luego del largo camino que le espera a una delegación Violeta que, al menos, viajará con la tranquilidad que le brindó la victoria frente a Los Andes.

EL PARAGUAYO ALONSO SERÍA TITULAR POR LA BAJA DE CORONEL EN LA DEFENSA.



