La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/abr/2017 Básquet:

Se definió la forma de disputa del Torneo Oficial 2017 de la Asociación Zárate-Campana







Tendrá la participación récord de 21 equipos, pero un calendario más acotado. El Nivel A, donde participará Ciudad de Campana, comenzaría el 28 de abril. Mientras que el Nivel B, con el Boat Club como protagonista, lo haría una semana antes. La Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) definió la forma de disputa del Torneo Oficial 2017 que comenzará en este mes de abril y que tendrá la participación récord de 21 equipos, que nuevamente se dividirán en Nivel A y B de acuerdo a lo que ha sucedido en las últimas ediciones del certamen. Una de las novedades es que se ha decidido retrasar el inicio por la participación de Presidente Derqui e Independiente de Zárate en el Final Four del Torneo Provincial de Clubes (ver aparte) y de Sportivo Escobar y Atlético Pilar en los repechajes de la División Bonaerense del Torneo Federal. A raíz de ello se acordó un calendario más acotado y reducir la cantidad de partidos. Anteriormente, por ejemplo, en el Nivel A se jugaban 16 o 18 partidos de fase regular (todos contra todos en dos ruedas), mientras que este año, esta etapa se reduciría a ocho jornadas porque los nueve equipos del Nivel A se dividirán en dos zonas. Así, la máxima categoría de la ABZC estaría comenzando el 28 de abril y se dividiría en dos zonas: en el A jugarán Ciudad de Campana, Defensores Unidos, Presidente Derqui, Sportivo Pilar y Atlético Baradero (campeón del Nivel B en 2016). En tanto, en la Zona B competirán Sportivo Escobar, Atlético Pilar, Independiente de Zárate y Central Buenos Aires. Cada grupo jugará ida y vuelta todos contra todos, por lo que en una zona habrá ocho fechas y en la otra, seis. Los ganadores de zona avanzarán directo a las semifinales, mientras que 2º y 3º se cruzarán en busca de los otros dos semifinalistas. En tanto, el 4º de la B con el 4º y 5º de la A se cruzarán por la Permanencia. NIVEL B Con la participación de 12 equipos, el Nivel B presenta como novedad la primera participación oficial en la ABZC de Unión de Del Viso, al tiempo que marca el regreso de clubes como Belgrano de Zárate y Tempestad de San Antonio de Areco. La segunda división de la ABZC también estará dividida en dos zonas. Por un lado estarán: Náutico Zárate, Sportivo Escobar "B", Peñarol de Pilar, Honor y Patria de Capilla del Señor, Ingeniero Raver de Los Cardales y Belgrano de Zárate. Y en el otro grupo estará el Campana Boat Club junto a Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz, Independiente de Escobar, Unión de Del Viso, Tempestad de San Antonio de Areco y Náutico San Pedro. Luego, los mejores de cada zona se cruzarán para disputar los playoffs que definirán el ascenso al Nivel A. NOVEDADES EN EL CBC El Campana Boat Club irá nuevamente en busca del ascenso aque el año pasado le negó Atlético Baradero en la final del Nivel B. Ahora dirigido por Gustavo Godoy (reemplazó a Mariano Misenta como entrenador), tendrá un plantel encabezado por el base Martín Trovellesi, quien regresa a la institución que lo vio nacer (empezó a jugar allí a los 6 años y partió a los 16 para iniciar una carrera profesional que lo llevó a competir en la Liga Nacional y el TNA antes de recalar en los últimos años en Ciudad de Campana). Además, Boat Club también incorporó a Damián Lombardi para fortalecer un núcleo de jugadores que siguen en el equipo como Leandro Fink, Dante Pérez, Mariano Rubin, Bruno Santini y Lucas Palacios, entre otros.

CIUDAD DE CAMPANA Y PRESIDENTE DERQUI COMPARTIRÁN LA ZONA A DE LA CATEGORÍA SUPERIOR DEL OFICIAL 2017 DE LA ABZC.





VEINTE AÑOS DESPUÉS, MARTÍN TROVELLESI VOLVERÁ AL CLUB QUE LO VIO NACER COMO JUGADOR: SERÁ PARTE DEL CAMPANA BOAT CLUB EN ESTE OFICIAL 2017. Derrota deL CCC en EL Provincial U19 Por la tercera fecha de la Zona Norte "D" de la Liga Provincial Junior, Ciudad de Campana cayó 76-64 como local ante Racing de Chivilcoy. De esa manera perdió el invicto con el que había comenzado la competencia, dado que en las primeras dos jornadas le había ganado cómodamente a Hogar Social de Berisso y Juventud de Cañuelas. En un encuentro que se definió en el último cuarto (parcial 26-16 para el elenco de Chivilcoy), en el Tricolor se destacaron Tomás Irisarri (17 puntos), Santiago Fernández (14) y Francisco Irisarri (13). Además, también sumaron Juan Esteras (7), Joaquín Aguilar (6), Emiliano Amaya (6) y Gonzalo Delgado (1). El próximo compromiso para los chicos dirigidos por Esteban Sánchez será como visitante frente a Universidad Nacional de La Plata (UNLP). PROVINCIAL: COMIENZA EL FINAL FOUR Presidente Derqui, Independiente de Tandil, Racing de Olavarría (que eliminó a Ciudad de Campana) e Independiente de Zárate comenzarán hoy a disputar el Final Four del Torneo Provincial de Clubes. Este cuadrangular que se jugará viernes, sábado y domingo todos contra todos en Presidente Derqui (mejor equipo de la fase regular), determinará los dos ascensos al Torneo Federal (ex Liga B). El cronograma de partidos se inicia hoy a las 20 horas con Presidente Derqui vs Racing (Olavarría). Luego, la jornada de esta noche se cerrará con el choque entre Independiente (Zárate) e Independiente (Tandil). Mañana sábado, desde las 20, jugarán: Presidente Derqui vs Independiente (Zárate) y Racing (Olavarría) vs Independiente (Tandil). Y el domingo, la jornada comenzará a las 17 con Racing (Olavarría) vs Independiente (Zárate) y se cerrará a partir de las 19:30 con Presidente Derqui vs Independiente (Tandil).

