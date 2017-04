Vivir al margen de las cosas supone una ubicación espacial en dónde no se el parte del núcleo, del eje o del centro de una geografía. También sugiere estar a la orilla de un río, en paralelo, del lado de afuera de una estructura. Las avenidas que bordean los ríos en Brasil suelen llamarse marginales. Estar en la marginalidad define a alguien que está fuera del sistema, sea por no haber pertenecido o por no haber podido reinsertarse luego de su exclusión. No siempre los que están al margen, delinquen. Hemos naturalizado el término con tanta impunidad, que ya se ha vuelto sinónimo de delincuencia. El lenguaje está vivo, cambia con el tiempo como lo hacen todas las cosas y comprometernos a utilizarlo de manera adecuada nos hará personas más interesantes y expresivas. A lo largo de los años, crecerán las frutos del lenguaje: los poetas, dramaturgos, oradores, novelistas. En casi todas las biografías de los grandes autores hubo un adulto amante de la literatura, de los cuentos, un guardián de las palabras. En un tiempo en dónde se enseña preservar la energía y la naturaleza viviente, recordemos que hay palabras que, por no usarlas, corren riesgo de extinción. Ampliemos nuestro vocabulario cotidiano, llenemos nuestra alacena intelectual. No cuesta nada.

Fabiana Daversa. Foto: Alejandra Lopez



El Panóptico:

Palabras vivas

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: