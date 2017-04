P U B L I C

Lautaro Ríos, uno de los referentes locales de Patria Grande, se refirió a los anuncios de Abella durante su discurso inaugural de sesiones del HCD y señaló que se soprendió en primer lugar porque "el total del capital para inversiones provendrán tanto de Provincia como de Nación", concluyendo que "el aumento sideral de la Tasa de Conservación de la Via Publica (CVP) o la cuestionada Tasa Vial que se cobra en cada carga de combustible y que afectan enormemente el bolsillo de campanenses en un contexto caída del empleo y del poder adquisitivo del salario, no encontrarían justificación alguna". Y añadió: "Por otra parte, de todas las obras anuncias, ni una sola se refirió a la urgente necesidad del saneamiento del agua corriente que nos provee ABSA, la cual, según los dichos del propio intendente, contiene altos niveles de nitratos y metales pesados que no la hacen apta para el consumo". Ríos también hizo mención a la obra de la costanera. Dijo que el intendente "hizo énfasis en el logro rotundo obtenido en su gestión respecto a la ´cesión´ de los terrenos de la costanera" pero que "no aclaró es a quién se le cedieron, porque al patrimonio municipal todavía no ingresaron y no lo harían jamás" si se tiene en cuenta "el Decreto 1173/2016 firmado por el presidente Macri a finales del año pasado", el cual "autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer de los inmuebles del Estado Nacional al mejor postor en remate publico". Asimismo, celebró que "la inminente construcción de estaciones de transferencia que evitarían el ingreso" de Chevallier a la ciudad, aunque llamó la atención sobre "el decadente servicio de trasporte urbano de pasajeros, la baja frecuencia de los mismos, el deterioro de sus unidades", a las que consideró "cuestiones fundamentales que diariamente afectan a la mayor parte de la población de la ciudad". Por último, afirmó que "a pesar de que la gestión del intendente asumió con el compromiso de respetar las instituciones, desde el 10 de diciembre de 2015 no convocó a una sola reunión del Consejo Urbanístico Ambiental". "Nadie puede estar en desacuerdo en la necesidad de invertir en obra publica para mejorar la vida de los campanenses, pero es imprescindible que la comunidad pueda advertir que no todo lo que brilla es oro y lamentablemente la reiteración de los mismos anuncios por parte del intendente, la falta de claridad en las empresas que se adjudicarán las obras que se financias con fondos provinciales o nacionales y la inhabilitación de las instancias de participación de carácter imperativo, nos obliga a mantenernos informados y alertas", concluyó.

Apertura de Sesiones:

Desde Patria Grande criticaron las prioridades de los anuncios de Abella

