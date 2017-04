La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 07/abr/2017 Campana UP! arrancó en el Club Ciudad de Campana







La Escuela Deportiva Inclusiva de nuestra ciudad comenzó a funcionar el pasado sábado en las instalaciones de la entidad Tricolor. Estamos pensando aprovechar el club para incorporar otras disciplinas como la gimnasia artística, el tenis, el rugby y el básquet, en jornadas inclusivas con niños sin discapacidad", comentaron desde Campana UP! El pasado sábado comenzó a funcionar en el Club Ciudad de Campana la primera Escuela Deportiva Inclusiva: Campana UP! Así, en la institución de Chiclana 209 se dieron cita más de cuarenta chicos acompañados con sus padres y familiares, donde no faltaron los abrazos de reencuentro y el saludo y afecto para los chicos y padres que se agregaron en este año distinto al resto. La cita fue a las 14 horas en el gimnasio "Pascual Sgro", donde los profesores esperaron a los chicos con gorros de colores y música, siempre presente en las fiestas de la escuela. Después de la presentación de los profesionales que colaboran con esta misión inclusiva, se aprovechó el predio verde del Club Ciudad de Campana para los juegos interactivos entre los niños, mientras que los bebés quedaron a disposición de la docente en Estimulación Temprana en el mismo gimnasio. Los padres fueron recibidos por los psicólogos sociales de la escuela. "Hubo mate, torta y el sorteo de un presente que amenizó el momento para pasar luego a charlas de lo que será el futuro de esta escuela única en la zona", comentaron desde Campana UP! "Queremos agradecer infinitamente a las autoridades del Club Ciudad de Campana, a su Gerente de Deportes, Miguel Mudir, y a los chicos de la Secretaría de Deportes (Natalia y Fabrizio), quienes estuvieron siempre predispuestos para el funcionamiento dentro del predio de la Escuela", remarcaron desde Campana UP. "El primer día fue de recibimiento y conocimiento principalmente de los padres con chicos que se agregan este año, ya que algunos llegaron de otras localidades como Garín e Ingeniero Maschwitz. Estamos pensando aprovechar el club para incorporar otras disciplinas como la gimnasia artística, el tenis, el rugby y el básquet, en jornadas inclusivas con niños sin discapacidad", agregaron respecto a futuros proyectos. Quienes estén interesados en conocer más sobre el funcionamiento de esta escuela única en la zona, puede acercarse a la Secretaría de Deportes del Club Ciudad de Campana, comunicarse al teléfono (03489) 15-592898 o a través del Facebook Campana UP.

EL PRIMER ENCUENTRO DE ESTE 2017 TUVO CONDIMENTOS ESPECIALES Y, SOBRE TODO, CASA NUEVA.



