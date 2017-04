Abella: ”La actitud de los concejales que adhirieron al paro fue contra los vecinos de Campana”

El Intendente Sebastián Abella criticó a la oposición y explicó que la falta de quórum demora la puesta en marcha del proyecto de ampliación de la avenida Rivadavia. El intendente Sebastián Abella se refirió ayer a la ausencia de los concejales de los bloques de la oposición que no asistieron a la primera sesión del año legislativo, adhiriendo al paro nacional convocado por la CGT, y que imposibilitó el tratamiento del convenio firmado con la Provincia de Buenos Aires para el inicio de la obra de ampliación de la avenida Rivadavia. "Después de un año de trabajo con la gobernadora María Eugenia Vidal, firmamos con el ministro Roberto Gigante un convenio para la ampliación de la Rivadavia que le cambiará la vida a muchos vecinos de los distintos barrios", explicó el jefe comunal. Y señaló que para poner en marcha este convenio, primero debe ser convalidado por el HCD. "Con esta convalidación, tenía que volver a La Plata para poder iniciarlo y que nos den los fondos, pero lamentablemente ayer los concejales del Frente para la Victoria, el Frente Renovador, y de otro partido político hicieron paro, no se hicieron presentes y dejan a los vecinos de Campana sin la posibilidad de que la ciudad crezca enserio", aseveró. "Muy felizmente, 15 días atrás con el ministro Gigante firmamos este convenio por $40 millones para comenzar con esta gran obra, pero que ayer no pudo ser convalidado", enfatizó. En opinión del Intendente, la ausencia de los concejales fue "lamentable" porque en las ciudades que están gobernadas por el FPV o el Frente Renovador, los intendentes no hicieron paro y salieron a gestionar como todos los días. "En cambio – prosiguió- los concejales de su misma fuerza en Campana hicieron paro, lo cual es triste y lamentable". El jefe comunal recordó que el inicio de las sesiones el pasado 1 de abril les había pedido a los concejales que no pusieran palos en la rueda y que acompañen a la gestión con estos convenios que posibilitarán la llegada de inversiones importantes a la ciudad. "Ahora, lamentablemente, tenemos que esperar 15 días más, sabiendo todo lo que demora una obra pública ponerse en marcha por los trámites administrativos que requiere, los viajes a La Plata, la espera del desembolso, la adjudicación, por eso me da tristeza perder 15 días innecesariamente". En opinión de Abella, "parece que no entienden el esfuerzo que estamos haciendo, porque esto es para la comunidad, con esto se verán beneficiados los vecinos de Los Nogales, Las Acacias, Villanueva, Don Francisco, Ariel del Plata, Santa Florentina, El Destino, 9 de Julio, Dallera, Siderca y Los Pioneros. Esta arteria ampliada les permitirá llegar al centro de una manera más ágil y rápida porque cambiará el eje de la ciudad". "En mi opinión –concluyó el jefe comunal- a los concejales quienes les pagan sus dietas son los vecinos con las tasas, por eso tienen la responsabilidad de sentarse a sesionar. Si después ven el proyecto y señalan que no tienen suficiente información para convalidarlo, es otra cosa. Además, estamos a disposición para dar los datos que nos soliciten".

ABELLA ESTUVO EN EL SALÓN BLANCO Y DIALOGÓ CON VECINOS QUE HABÍAN ASISTIDO A LA SESIÓN QUE FINALMENTE NO SE REALIZÓ POR FALTA DE QUORUM. DETALLES DEL PROYECTO PARA LA AV. RIVADAVIA El proyecto implica la construcción de dos carriles de ambas manos con un cantero central que ordenará el ingreso a la ciudad. Se ampliará así la avenida, una obra que está proyectada desde hace 40 años. Y la avenida que hoy llega hasta la Panamericana, se extenderá hasta el Camino de la Producción y el Trabajo Eva Perón.

EL JEFE COMUNAL BRINDÓ AYER UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN SU DESPACHO.





ASI QUEDARA LA AVENIDA RIVADAVIA UNA VEZ FINALIZADAS LAS OBRAS DE REMODELACIÓN ANUNCIADAS.



