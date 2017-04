Presentan un programa de ayudas técnicas para personas con discapacidad

P U B L I C



El Municipio colaborará con la realización de trámites ante la CONADIS para que los vecinos accedan a ayudas para movilidad y cuidado personal, para la comunicación y para otros elementos que se encuentren debidamente justificados. Los vecinos de la ciudad podrán acceder a los beneficios del Programa de Ayudas Técnicas para Personas con Discapacidad dependiente de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Según se anunció este viernes, la Dirección de Discapacidad del Municipio – dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social- colaborará con los trámites y gestiones ante la entidad nacional. "Queremos acompañar, durante el acceso a este programa, a los vecinos que tengan la necesidad de obtener algún tipo de ayuda técnica", comentó Mariano Fiore, director de Desarrollo Social. El funcionario también destacó que el Municipio redoblará este año los esfuerzos en cualquier tipo de iniciativas que permitan una mejora de la calidad de vida como, por ejemplo, la tramitación del Certificado de Discapacidad. "Trabajamos para que cada una de nuestras acciones redunde en beneficios para la comunidad. Estamos dispuestos a asesorar y a difundir estos programas que tienen que ver con el ejercicio de derechos de todas las personas con discapacidad", completó. Podrán presentar solicitudes aquellas personas con discapacidad que no cuentan con cobertura social –a excepción del Programa Federal INCLUIR SALUD (ex PROFE) o PAMI por Pensiones no contributivas-. Estas ayudas no incluyen ningún tipo de elemento médico que requiera intervención quirúrgica. Niños como adultos que tengan el certificado de discapacidad al día tendrán la posibilidad de realizar la correspondiente solicitud. El programa incluye el financiamiento de diferentes componentes: ayudas para movilidad personal (órtesis y prótesis, bastones, muletas, trípodes, sillas de ruedas, bipedestadores y otros); ayudas para el cuidado personal (silla y camilla para baño y duchador); ayudas para la comunicación (ópticas y electro ópticas, máquinas para escribir braille, audífonos, sintetizadores de voz, etc) y otros elementos no mencionados que se encuentren debidamente justificados. Durante la conferencia de prensa brindada hoy, la directora de Discapacidad, Márgara Pons, detalló que "este programa busca financiar equipos o aparatos que las personas necesitan para ser más independientes en su cotidianeidad como también para aumentar su calidad de vida". Según explicó la funcionaria, los requerimientos de la CONADIS no son complejos. "No obstante, –añadió- vamos a estar asesorando y acompañando a los vecinos en todos los trámites necesarios para poder acceder al elemento que necesiten". Finalmente, Pons comunicó que los interesados deberán acercarse a la Dirección de Discapacidad, ubicada en Jacob 820, de lunes a viernes -de 8 a 15- para ser asesorados e iniciar el trámite en cuestión.

Fiore y Pons dieron detalles del programa.



Presentan un programa de ayudas técnicas para personas con discapacidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: