Cazador lamentó que la falta de quórum demore la creación del Defensor del Pueblo

El concejal de Primero Campana iba a presentar el proyecto el pasado jueves, en la primera sesión ordinaria del año. Confía que con el acompañamiento de Cambiemos pueda ser aprobado en este período legislativo. La falta de quórum que hizo fracasar la sesión prevista para el jueves evitó que varios proyectos importantes vayan tomando forma en el Concejo Deliberante. Uno de ellos persigue la creación del Defensor del Pueblo de Campana, lo que motivo el enojo de su autor, el concejal Carlos Cazador. La iniciativa fue presentada en varias oportunidades por el referente vecinalista. Sin embargo, este año contaría con chances concretas de ser aprobada si el bloque Cambiemos acompaña Primero Campana, de la misma forma que el vecinalista ha acompañado al oficialismo ne otros proyectos. "El Gobierno me ha expresado su intención de crear el Defensor del Pueblo y darle por primera vez un instrumento de protección y amparo a los vecinos", aseguró Cazador. El proyecto determina la creación de la entidad con cáracter de "órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional administrativa", y que "no recibe instrucciones de ninguna autoridad". Su objetivo es "la defensa, protección y promoción de los derechos e intereses legítimos, individuales y colectivos consagrados por la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y la legislación vigente, de los habitantes del Municipio de Campana frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal, de sus entes, organismos y dependencias descentralizadas, que comprometan los referidos derechos e intereses". En esa línea, su misión será "supervizar la actividad administrativa del Departamento Ejecutivo Municipal y demás organismos citados, como así también el accionar de los concesionarios, contratistas o prestadores de obras o servicios públicos y permisionarios de uso de bienes de dominio municipal, en todos aquellos casos que comporten arbitrariedades, errores administrativos, deficiencias, abusos, negligencias, demoras excesivas en los trámites, irregularidad administrativa y toda otra forma de menoscabo de los derechos mencionados" anteriormente. "Generaremos -explicó Cazador- un instrumento legal que protegerá a los vecinos y garantizará su trato justo por parte del Estado y de las empresas concesionarias de servicios públicos. Esto es algo fundamental". Por tal motivo, el concejal criticó duro a la oposicición que se negó a asistir al recinto: "Son cómplices de la vulneración de derechos de nuestros vecinos. Y por eso van a tener que dar la cara".

Cazador lamentó que la falta de quórum demore la creación del Defensor del Pueblo

