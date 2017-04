El plantel partió ayer rumbo al Norte argentino. En la tarde de hoy está previsto que los jugadores entrenen en tierras jujeñas, donde mañana enfrentarán a Gimnasia en el estadio 23 de agosto por la 26ª fecha del campeonato. La delegación de Villa Dálmine inició ayer el largo viaje que en el mediodía de hoy la depositará en San Salvador de Jujuy, donde el Violeta enfrentará mañana a Gimnasia por la 26ª fecha del Nacional B. El plantel concretó ayer por la mañana su último entrenamiento en Campana, luego compartió un almuerzo en las instalaciones del club y posteriormente se subió al colectivo que lo trasladó rumbo al Norte Argentino. Durante la práctica, el entrenador Facundo Argüello hizo minutos de fútbol en los que se pudo ver al defensor Ángel Alonso junto a Rubén Zamponi (el paraguayo reemplazará al lesionado Ariel Coronel) y a Horacio Falcón en el centro del campo de juego (el Otto volverá a la titularidad tras cumplir su sanción por acumulación de amarillas). Luego, el director técnico Violeta probó alternativas. Ante el regreso de Falcón, una de las dudas es quién continuará como titular en el mediocampo: Fabrizio Palma o Jonathan Figueira. Las mejores chances son del rosarino, quien dejó una buena impresión en la victoria frente a Los Andes. En tanto, en ofensiva estarán Pablo Ruiz y Ezequiel Cérica, y la duda pasa por la continuidad de Leonardo Carboni como titular o el ingreso de Lucas Favalli. Las alternativas ofrecen diferentes variantes tácticas: porque Carboni sería acompañante de Pastel como dupla delantera, mientras que el cordobés arrancaría por detrás, como enganche. Entonces, la probable formación que presentaría mañana Villa Dálmine ante el Lobo jujeño sería con: Fernando Otarola; Juan Alsina, Ángel Alonso, Rubén Zamponi, Luciano Recalde; Federico Recalde, Horacio Falcón, Palma o Figueira, Pablo Ruiz; Favalli o Carboni y Ezequiel Cérica. En cuanto a los lesionados, los estudios realizados sobre Ariel Coronel no marcaron una lesión de consideración, por lo que el marcador central podría llegar a volver frente a Nueva Chicago en Campana. Para ese encuentro, también se espera por evoluciones favorables de Pablo Burzio y Lautaro Fórmica, otros dos soldados que recuperaría Argüello (el lateral izquierdo todavía no pudo jugar en este 2017).

LOS JUGADORES ENTRENARON POR LA MAÑANA, ALMORZARON EN EL CLUB Y LUEGO PARTIERON HACIA JUJUY. ARRANCA LA FECHA La 26ª jornada del campeonato del Nacional B se pondrá en marcha hoy por la mañana, dado que desde las 11 horas, Los Andes recibirá en Lomas de Zamora la visita de Atlético Paraná. Luego, por la tarde, jugarán: Nueva Chicago vs Douglas Haig (15.35), Chacarita vs San Martín de Tucumán (18.05 por TyC SportS) e Instituto vs Crucero del Norte. Para mañana domingo, además de Gimnasia de Jujuy vs Villa Dálmine se enfrentarán: Flandria vs Guillermo Brown de Puerto Madryn; Boca Unidos vs Almagro; Independiente Rivadavia vs Ferro Carril Oeste; y Juventud Unida (G) vs Brown de Adrogué. En tanto, el lunes chocarán: Santamarina vs All Boys y Argentinos Jrs vs Estudiantes de San Luis. LOS CONVOCADOS ANTE GIMNASIA ARQUEROS: Fernando Otarola y Sebastián Blazquez. DEFENSORES: Ruben Zamponi, Jorge Demaio, Juan Alsina, Ángel Alonso y Luciano Recalde. VOLANTES: Federico Recalde, Fabrizio Palma, Horacio Falcón, Gaspar Lezcano, Jonathan Figueira, Diego Núñez, Lucas Favalli y Pablo Ruiz. DELANTEROS: Ezequiel Cérica, Leonardo Carboni, Juan Manuel Mazzocchi.

Nacional B:

Villa Dálmine ya está en viaje rumbo a Jujuy

