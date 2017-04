JUEGAN LOS JAGUARES Desde las 10 de la mañana de hoy, los Jaguares enfrentarán a Sharks en Durban (Sudáfrica) en lo que será su sexta presentación de este 2017 en el Súper Rugby. Hasta el momento, la franquicia argentina acumula cuatro triunfos (misma marca que en todo 2016) y una derrota. Así, para tratar de consolidar su presente y seguir pensando en la clasificando a los Playoffs, hoy tendrá un desafío clave. El entrenador Raúl Pérez dispuso la siguiente formación inicial para enfrentar a Sharks: 1-Lucas Noguera Paz, 2- Agustín Creevy (c), 3- Ramiro Herrera, 4- Marcos Kremer, 5- Matías Alemanno, 6- Pablo Matera, 7- Tomás Lezana, 8- Leonardo Senatore, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Nicolás Sánchez, 11- Ramiro Moyano, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Matías Orlando, 14- Bautista Ezcurra, 15- Joaquín Tuculet. Por la segunda fecha del Grupo II de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana se presentará esta tarde como visitante frente a El Retiro. Los Tricolores intentarán recuperarse del traspié sufrido en el debut, cuando como locales cayeron 25-3 ante Los Cedros. En ese encuentro el CCC presentó la siguiente formación: Leonardo Vega, Santiago Sauton, Lucas Fernández Matteoni; Andrés Moreno y Federico Sfreddo; Carlos Díaz, Nicolás Fernández y Adrián Lugo; Andrés Kibisz y Juan Francisco Calvi; Franco Barco; Pablo Maza y Alexis Vélez; Facundo Cerda; y Julián Ceña. Luego ingresaron: Leonardo Madalon, Gonzalo Aguilar, Mauro Fernández Matteoni, Tomás Tourn, Alan Zacarias, Laureano Salas, Nazareno Alaguibe y Adriel Merli. Ahora, el CCC buscará revancha, aunque no le será sencillo: El Retiro comenzó la temporada con el pie derecha (venció 32 a 8 a Club Argentino de Rugby) e intentará seguir en lo más alto de la tabla. INTERMEDIA Ante Los Cedros también se presentó la Intermedia en este 2017 y también fue con derrota: 21-14. En esta división, por el Club Ciudad de Campana jugaron: Ramiro La Paz Decoster, Tomás Tourn y Alan González; Gonzalo Aguilar y Laureano Salas; Mariano Casas, Alan Zacarias y Mauro Fernández Matteoni; Cristián Guiles Delgui y Javier Agüero; Jorge Mendoza; Guillermo Torrés y Nazareno Alaguibe; Gaspar Serra; y Adriel Merli. Luego ingresaron: Nicolás Passoti, Ever Diareis, Santiago Acuña, Guillermo Cuevas, Gabriel Pujol, Alfredo Delgado y Fabián Toledo.

EN SU DEBUT, EL TRICOLOR CAYÓ ANTE LOS CEDROS COMO LOCAL.

Rugby:

Ciudad visita a el Retiro por la segunda fecha del Grupo II

