Por la cuarta fecha de la Zona 3 de la Primera E del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, el Campana Boat Club visitará hoy a Regatas Bella Vista "B". Las chicas dirigidas por Alcides Godoy llegan a este encuentro luego de empatar 1-1 frente a Liceo Militar como local (con gol de María Eugenia Díaz), en el encuentro que les permitió su primer punto del campeonato tras las derrotas iniciales sufridas frente a Italiano B y Ducilo B en las primeras dos jornadas. Por esta situación comparten la 13ª colocación junto a San Carlos "B" y Universidad de Buenos Aires, sólo por delante de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires "E" (que todavía no sumó). Por su parte, Regatas de Bella Vista "B" se ubica en la cuarta posición con 6 puntos, producto de sus dos victorias consecutivas sobre Regatas Avellaneda "B" y San Carlos "B" (en la primera fecha había caído ante Arquitectura "B"). Los líderes de esta Zona 3 de la Primera E son Arquitectura "B" y San Luis que vencieron en sus tres presentaciones y acumulan puntaje ideal (9 unidades). Además del encuentro del CBC, la cuarta fecha de esta Primera E3 también incluye los siguientes partidos: San Luis vs San Patricio "B"; Universidad de Buenos Aires vs Camioneros; Pucará "B" vs Arquitectura "B"; GEBA "E" vs Regatas Avellaneda "B"; Liceo Naval "B" vs San Carlos "B"; Liceo Militar vs Banfield "B"; y Ducilo "B" vs Italiano "B".

EL CAMPANA BOAT CLUB BUSCA SU PRIMER TRIUNFO.



Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club visitan a Regatas Bella Vista

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: